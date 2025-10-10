O que está por trás do pedido de desculpas de Vini Jr a Virginia?

O atacante Vini Jr, da Seleção Brasileira, usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas à Virginia Fonseca. No texto, o jogador do Real Madrid afirmou estar arrependido de ter decepcionado a influenciadora. Mas, afinal, o que está por trás do longo desabafo feito pelo atleta?

Pessoas próximas ao jogador foram pegas de surpresa com o texto publicado por Vini Jr nas redes sociais, na última quarta-feira (8). O Lance! apurou também que a retomada da relação entre os dois "só depende dela". A publicação do atacante teve grande repercussão dentro e fora do Brasil.

Virginia e Vini Jr passaram as últimas semanas juntos em Madri, na Espanha, se conhecendo melhor. A influenciadora publicou várias imagens na casa do jogador e marcou presença no Bernabéu, na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 3 a 1, que teve dois gols marcados pelo atacante.

Contudo, no início da semana, uma mulher divulgou mensagens íntimas trocadas com Vini Jr. Ao portal "LeoDias", a modelo Day Magalhães expôs prints das conversas com o atacante. Após a repercussão da história, Virginia colocou um fim na relação, que segundo ela, nem havia começado.

Nota de Vini Jr

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fossemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito"