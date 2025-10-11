Vini Jr curte foto de Virginia e agita web em meio a rumores de reconciliação
Influenciadora terminou relacionamento com atacante após um mês
- Matéria
- Mais Notícias
Reconciliação à vista? Após o fim de um affair relâmpago, Vini Jr curtiu uma nova foto de Virginia no Instagram e reacendeu os rumores de que os dois estariam tentando se reconciliar. O relacionamento durou pouco mais de 1 mês e chegou o vazamento de prints de conversas do atacante com a modelo Day Magalhães.
Imprensa europeia fica alucinada com atuação de Vini Jr pela Seleção
Futebol Internacional
Romário brinca com vida amorosa de Vini Jr: ‘Que fique até o Mundial’
Fora de Campo
Vini Jr revela para quem dedicou o gol marcado pela Seleção Brasileira; confira
Seleção Brasileira
➡️Vini Jr e Virginia: saiba como começou e como terminou a relação entre os dois
O relacionamento, que durou exatamente 35 dias, terminou um dia após Virginia retornar ao Brasil após período em Madrid, na Espanha. A interação de Vini Jr com Day Magalhães gerou rumores de "traição", levando à decisão da influenciadora de encerrar o romance.
Início do relacionamento
Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.
Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Momentos do casal
De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.
Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias