Reconciliação à vista? Após o fim de um affair relâmpago, Vini Jr curtiu uma nova foto de Virginia no Instagram e reacendeu os rumores de que os dois estariam tentando se reconciliar. O relacionamento durou pouco mais de 1 mês e chegou o vazamento de prints de conversas do atacante com a modelo Day Magalhães.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr e Virginia: saiba como começou e como terminou a relação entre os dois

Vini Jr curte foto de Viriginia Fonseca no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

O relacionamento, que durou exatamente 35 dias, terminou um dia após Virginia retornar ao Brasil após período em Madrid, na Espanha. A interação de Vini Jr com Day Magalhães gerou rumores de "traição", levando à decisão da influenciadora de encerrar o romance.

Início do relacionamento

Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

continua após a publicidade

Virginia Fonseca tomou decisão sobre relacionamento com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

continua após a publicidade

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.