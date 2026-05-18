A chegada de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo chamou atenção não apenas pelo anúncio dos jogadores, mas também pela presença de sua esposa, Mariann Barrena McClay.

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Discreta, sofisticada e com uma carreira de sucesso no mundo dos negócios, Mariann acompanha Ancelotti desde 2014 e se tornou uma figura constante ao lado do treinador em eventos importantes do futebol europeu.

Quem é Mariann Barrena McClay?

Mariann Barrena McClay tem 55 anos, é canadense, economista e especialista em finanças. Ela possui formação pela tradicional Thunderbird School of Global Management, nos Estados Unidos, além de estudos na Cass Business School, em Londres.

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Além da carreira acadêmica, Mariann também empreendeu no setor de moda masculina de luxo, fundando uma marca especializada em ternos sob medida.

Carlo Ancelotti chega ao Museu do Amanhã para a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

Como Carlo Ancelotti conheceu a esposa?

O romance começou em 2011, quando Ancelotti treinava o Chelsea. Em entrevista à revista Vanity Fair, Mariann revelou que os dois se conheceram em um restaurante em Londres. Segundo ela, o treinador italiano se aproximou e flertou em italiano, mesmo ela estando acompanhada de outro homem.

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- Carlo se aproximou e disse em italiano, uma língua que naturalmente meu acompanhante não entendia: 'Um dia você será minha noiva'.

Mariann respondeu em tom de brincadeira:

- Claro, da próxima vez terei uma aliança de casamento.

Casamento no Canadá

Após alguns anos juntos, Carlo Ancelotti e Mariann oficializaram a união em julho de 2014, em uma cerimônia realizada em Vancouver, no Canadá. O treinador já declarou publicamente a admiração que sente pela esposa.