Quem é Mariann Barrena McClay? Esposa de Ancelotti rouba a cena em convocação da Seleção
Casal está junto desde 2011 e se casou em 2014
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A chegada de Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo chamou atenção não apenas pelo anúncio dos jogadores, mas também pela presença de sua esposa, Mariann Barrena McClay.
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Discreta, sofisticada e com uma carreira de sucesso no mundo dos negócios, Mariann acompanha Ancelotti desde 2014 e se tornou uma figura constante ao lado do treinador em eventos importantes do futebol europeu.
Quem é Mariann Barrena McClay?
Mariann Barrena McClay tem 55 anos, é canadense, economista e especialista em finanças. Ela possui formação pela tradicional Thunderbird School of Global Management, nos Estados Unidos, além de estudos na Cass Business School, em Londres.
Além da carreira acadêmica, Mariann também empreendeu no setor de moda masculina de luxo, fundando uma marca especializada em ternos sob medida.
Como Carlo Ancelotti conheceu a esposa?
O romance começou em 2011, quando Ancelotti treinava o Chelsea. Em entrevista à revista Vanity Fair, Mariann revelou que os dois se conheceram em um restaurante em Londres. Segundo ela, o treinador italiano se aproximou e flertou em italiano, mesmo ela estando acompanhada de outro homem.
- Carlo se aproximou e disse em italiano, uma língua que naturalmente meu acompanhante não entendia: 'Um dia você será minha noiva'.
Mariann respondeu em tom de brincadeira:
- Claro, da próxima vez terei uma aliança de casamento.
Casamento no Canadá
Após alguns anos juntos, Carlo Ancelotti e Mariann oficializaram a união em julho de 2014, em uma cerimônia realizada em Vancouver, no Canadá. O treinador já declarou publicamente a admiração que sente pela esposa.
- Três coisas me atraíram nela: ela é bonita, muito inteligente e calma, como eu.
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