Mourinho possui 'prazo' para deixar Benfica em meio a interesse do Real Madrid

O nome do técnico José Mourinho voltou a ser vinculado a um possível retorno ao Real Madrid para a próxima temporada. A especulação ganhou maior dimensão após o atacante Kylian Mbappé curtir uma publicação no Instagram que relacionava o treinador português ao clube espanhol. Atualmente no comando do Benfica, Mourinho já iniciou o planejamento para 2026/27 das Águias, mas o seu futuro apresenta uma janela de definição contratual nas próximas semanas.

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Cláusula de contrato e prazo estabelecido

O contrato do técnico com o Benfica possui uma cláusula específica que permite a sua saída a custo zero. Esta condição tem validade até dez dias após o último compromisso do clube na atual temporada, previsto para ocorrer nos dias 16 ou 17 de maio.

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Caso o Real Madrid, ou qualquer outra equipe, formalize o interesse após o término desse prazo, a transferência exigiria o pagamento de uma multa rescisória, descrita nos bastidores como um valor simbólico. Apesar do nome do português constar na lista de profissionais avaliados pelo clube espanhol, não há negociações oficiais em andamento até o momento.

José Mourinho na coletiva de imprensa em Stamford Bridge, antes da partida do Benfica, contra o Chelsea, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Com mais um ano de vínculo com o Benfica, Mourinho registrou resultados expressivos na temporada, incluindo uma vitória por 4 a 2 sobre o próprio Real Madrid, que garantiu a classificação da equipe portuguesa para os playoffs da Champions League.

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Apesar do desempenho positivo, o presidente do Benfica, Rui Costa, não planeja oferecer uma renovação de contrato nesta janela de transferências, optando por avaliar a equipe no decorrer da próxima temporada. Em paralelo, a imagem do treinador na Espanha sofreu impacto recente devido às suas declarações após os incidentes racistas e homofóbicos que envolveu Vini Jr.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Manifestação de Mourinho

O assunto também esteve presente na última entrevista coletiva concedida por Mourinho em Lisboa. Questionado por um repórter se poderia garantir a sua permanência no Benfica para a próxima temporada, considerando que o seu contrato se encerra no final de 2027 sem um indicativo de renovação por parte da diretoria, o treinador evitou cravar a sua continuidade.

O técnico respondeu com um questionamento direto ao jornalista, perguntando se ele poderia garantir que estaria trabalhando na mesma emissora de televisão no ano seguinte, encerrando a discussão sobre o seu futuro sem apresentar confirmações definitivas.

José Mourinho no anúncio como treinador do Benfica (Foto: Divulgação/SL Benfica)

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