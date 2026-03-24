Vini Jr é maior que Neymar? André Rizek dispara sobre diferença entre os dois
Jornalista analisa carreira dos craques brasileiros
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O jornalista André Rizek analisou a diferença de grandeza entre Vinícius Júnior e Neymar no futebol europeu e no impacto como personagens do esporte.
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A declaração aconteceu durante o programa Seleção SporTV, nesta terça-feira (24). Rizek destacou que Vini Jr e Raphinha são os principais jogadores brasileiros atualmente e estão convocados — diferentemente de Neymar, que não foi relacionado por opção de Carlo Ancelotti, que afirmou que o atleta precisa estar 100%.
— Como talento? Neymar é o maior após a geração do Ronaldinho Gaúcho. Acho que, no auge, o Neymar jogou mais que o Vinícius Júnior. Eu já acho que o Vini, em tamanho, é o maior. Outras coisas são analisar qualidade e questão técnica, é diferente. Mas o Vinícius, com 25 anos, já é maior no futebol europeu que o Neymar. Já tem duas Champions, tem prêmio de melhor do mundo, tem protagonismo gigante. Mas, o Vinícius tem um tamanho que, aqui no Brasil, a gente deixa de perceber ainda — declarou Rizek.
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Peso das polêmicas no 'personagem'
Já na opinião do jornalista Bruno Formiga, as polêmicas também fazem parte do gigantismo de um jogador, algo que marca a carreira de Neymar.
— As polêmicas, infelizmente, fazem parte do gigantismo de um personagem. O Neymar é um cara que gerou e gera manchetes o tempo todo. É uma máquina de manchetes, boas e ruins. No século 21, o Neymar faz parte do maior trio da última década: Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar — completou Formiga.
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