Jornal espanhol detona Neymar após polêmica: 'Fundo do poço'

O jornal espanhol "As" publicou um artigo em que afirma que Neymar chegou ao "fundo do poço" após recentes polêmicas extracampo e nova ausência na Seleção Brasileira. O atacante foi cortado da partida contra o Cruzeiro pelo técnico Cuca, sob a justificativa de controle de carga de trabalho. Segundo o jornalista Léo Dias, o jogador passou quase 24 horas participando de um torneio de pôquer online.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apoio de lendas e companheiros

A publicação destaca que Neymar segue com respaldo de figuras de peso do futebol brasileiro. O zagueiro Marquinhos, capitão da Seleção, saiu em defesa do companheiro, afirmando que o elenco espera o seu retorno e exaltando a imprevisibilidade e o talento do atacante nos treinamentos e nos jogos.

continua após a publicidade

Ex-jogadores também se manifestaram a favor de Neymar, como Romário, que mandou um recado direto a Carlo Ancelotti, ao defender que um jogador com o talento de Neymar não pode ser desperdiçado e deve ir à Copa do Mundo mesmo que não esteja em suas condições físicas ideais. Zico endossou o apoio e elogiou a genialidade do atacante, mas fez a ressalva de que ele precisa priorizar a profissão de jogador e adquirir ritmo de jogo consistente em seu clube antes de voltar a ser chamado para a Seleção.

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Cenário na Seleção Brasileira

O momento conturbado de Neymar coincide com a preparação do Brasil para os amistosos contra a França e a Croácia. O técnico Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para os confrontos que visam a estruturação da equipe para a Copa do Mundo de 2026, mas o camisa 10 ficou de fora da lista.

continua após a publicidade

Neymar se pronuncia

O atacante do Santos, Neymar, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para esclarecer sua participação em jogos de pôquer no fim de semana. O atacante esclareceu que participou exclusivamente de forma online, em sua residência, e negou ter ido a qualquer estabelecimento físico para jogar.

- Tem uma matéria rolando falando que joguei pôquer esses dias, que fui a um lugar, mas não fui, fiquei em casa. Joguei, sim, online. Pra quem joga pôquer sabe o que estou falando, estou muito contente pela minha performance lá, estou muito bem - declarou Neymar.

O atacante aproveitou o período livre para praticar uma atividade que considera sua preferida fora do futebol. Neymar foi poupado da partida do Santos contra o Cruzeiro por controle de carga.

- Como esses dias, infelizmente, não fui para o jogo, pelo controle de carga, tive um tempinho para fazer o que mais gosto fora o futebol. Foi online, eu estive presente, joguei todos os dias, passei de dia. O torneio sempre acaba por volta de 20h30 ou 21h. Passei de dia e estou feliz, e estou jogando até agora - afirmou o jogador.

Na sexta-feira, Neymar jogou com familiares. O atacante mencionou que estava no cinema com sua mulher e filha quando precisou jogar uma mesa do torneio. Neymar solicitou aos fãs que o acompanhem nos jogos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.