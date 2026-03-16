Felipe Melo questiona fala de Ancelotti sobre Neymar: 'Tentando entender'

O técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia na tarde desta segunda-feira (16). No programa "Seleção Sportv", Felipe Melo questionou uma declaração do treinador italiano sobre Neymar.

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- Estou tentando entender o que é o 100% que o Ancelotti falou, eu queria que alguém fizesse essa pergunta para ele: "O que é o 100% para você?". Eu acho que ele não fechou a porta (para o Neymar) - comentou Felipe Melo.

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Fala de Ancelotti sobre Neymar

Durante a convocação da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti foi perguntado sobre a ausência de Neymar na lista.

- Por que não chamei nesta convocação? Porque não está 100%, é preciso jogadores 100%. Neymar pode estar na Copa do Mundo também. Se ele puder jogar 100%, Neymar poderá estar - disse Ancelotti.

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Craque da Vila está fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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Na última terça-feira (10), o treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.