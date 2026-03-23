Vini Jr brilha e espanhóis apontam Bola de Ouro: 'Um dos favoritos'

A atuação de Vini Jr no dérbi contra o Atlético de Madrid, neste domingo (22), voltou a colocar o brasileiro no centro das atenções da imprensa espanhola. Com dois gols na vitória do Real Madrid por 3 a 2, o camisa 7 recebeu elogios do técnico Álvaro Arbeloa e também dos principais jornais do país. O jornal"Marca", por exemplo, afirmou que o atacante "voltou à sua melhor forma" e "é novamente um dos favoritos à Bola de Ouro de 2026".

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O periódico destacou que Vini Jr passou por um período difícil na temporada, com 19 jogos sem marcar e pouca participação sob o comando de Xabi Alonso. No entanto, desde que Arbeloa assumiu o time, o brasileiro se reencontrou. Sob o comando do novo técnico, Vini Jr soma 11 gols em 16 partidas e lidera o Real Madrid no período mais crucial da temporada.

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Vini Jr em alta na Espanha

O Marca destacou que Vini Jr acumula 17 gols e 12 assistências na temporada, com 14 participações diretas em gols neste início de ano. O jornal ressaltou a persistência do brasileiro, que lidera o Real Madrid em dribles tentados em La Liga (159) e em faltas sofridas (61).

– Mais uma partida fantástica do Vini, mais uma demonstração de talento, coragem e caráter. Ele marcou um gol brilhante que nos deu a vitória em um momento muito difícil. Temos muita sorte de tê-lo por causa de seu comprometimento, talento e desejo de liderar a equipe. Não sei se ele está no auge da carreira, mas certamente está perto – afirmou Arbeloa após o clássico.

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VIni Jr marcou duas vezes na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Com a recuperação, Vini Jr voltou à disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo para o jornal. Segundo o Marca, o brasileiro estava fora do top 10 há alguns meses, mas agora retornou à vanguarda dos favoritos, entrando no top 5 das casas de apostas. O atacante aparece atrás apenas de Yamal (grande favorito), Harry Kane, Mbappé e Olise.

A imprensa espanhola ressaltou que a volta por cima de Vini Jr vai além dos números individuais. O brasileiro voltou a ser o jogador que define partidas, decide empates e assume a responsabilidade nos momentos decisivos – qualidades que, segundo o Marca, "poucos jogadores de futebol conseguem igualar".

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