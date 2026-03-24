O ex-jogador Ricardo Rocha cedeu em entrevista exclusiva para o Lance! e comentou qual sua dupla de zagueiros ideal da Seleção Brasileira, favorito para campeão da Copa do Mundo e se levaria o Neymar.

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Ao ser questionado pelo repórter Bernardo Pinho sobre sua expectativa para a Copa do Mundo que acontecerá no Estados Unidos, México e Canadá, o ex-atleta declarou seu grande apoio à Seleção Brasileira e diz afirma grandes esperanças:

- A expectativa é boa para a Copa do Mundo. Tem muita coisa para se melhorar, classificamos em quinto, de 7 classificados [...]. Precisa melhorar, temos um grande treinador e eu acho que tem jogadores com qualidade para jogar bem na seleção - afirmou Ricardo Rocha.

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Ricardo apoia decisões de Ancelotti na Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Dupla defensiva ideal da Seleção

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Segundo Ricardo, a dupla de zagueiros não estará presente nesses amistosos, já que Militão e Gabriel Magalhães estiveram cortados por conta de uma lesão. O multicampeão destacou um ponto no time de Ancelotti:

- Não dá, não tem Gabriel, não tem Marquinhos, não tem Militão. Pra mim depende muito da volta de Militão. Eu acho que se Militão estiver bem, vai usar como lateral. Fazer 3 zagueiros e um lateral. O time dele é muito ofensivo com pontas e meias, então tem que cuidar bem da defesa - apontou o ex-jogador.

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Neymar dentro ou fora?

Posteriormente, o ex-atleta também foi questionado sobre a situação de Neymar, o mesmo respondeu que atualmente concorda com a atitude de Ancelotti, no entanto, não é contra a ideia de dar uma chance ao camisa 10 do Santos:

- Não, tá fora! Se melhorar, tá dentro. Não tem uma pessoa que defenda mais que Neymar do que eu. Poderiam me perguntar se como treinador eu levaria o Neymar e eu levaria. Em 4 meses tentaria recuperar - destacou Ricardo.

O ex-Fluminense também comentou sobre não entender os pensamentos de Ancelotti:

- Não sei o que passa na cabeça de Ancelotti, se ele (Neymar) estiver bem fisicamente, ele vai, se não tiver, não vai. Tem dois meses para se preparar, eu como treinador conversaria com ele. - disparou o ex-jogador.

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