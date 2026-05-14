Falha de Rossi em Vitória x Flamengo revolta torcedores: 'Não existe'
O clube carioca está perdendo por 2 a 0 no Barradão
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O Vitória está vencendo o Flamengo por 2 a 0, no Barradão, pelo jogo de volta na Copa do Brasil. E a atuação do goleiro Rossi virou alvo de críticas nas redes sociais.
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Após sair atrás no placar ainda no primeiro tempo com um golaço de Erick, o Rubro-Negro voltou a sofrer na segunda etapa em um lance que revoltou os torcedores flamenguistas.
Veja o lance:
Aos seis minutos do segundo tempo, o Vitória cobrou escanteio curto, Erick levantou a bola na área e Rossi tentou afastar com um leve toque, mas acabou deixando a sobra para Luan Cândido. O defensor acertou um belo voleio, a bola ainda desviou no goleiro antes de entrar, ampliando a vantagem baiana para 2 a 0.
Nas redes sociais, torcedores criticaram a participação do goleiro no lance.
Veja a repercussão:
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Antes disso, o Vitória já havia aberto o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Após troca de passes na entrada da área, Erick recebeu pela direita, puxou para o meio e acertou um chute colocado no ângulo, sem chances para Rossi.
O resultado igualou o confronto no agregado, já que o Flamengo havia vencido o duelo de ida no Maracanã. Caso o placar persistisse, a decisão da vaga seria nos pênaltis.
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Apesar da desvantagem, o Flamengo cresceu na partida a partir da metade do primeiro tempo e passou a criar mais chances, principalmente com Luiz Araújo, que obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer grande defesa.
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