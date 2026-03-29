Torcedores do Flamengo repercutem atitude de Filipe Luís: 'Estranho'

A saída de Filipe Luís ainda é um tema recorrente entre os torcedores do Flamengo. Neste sábado (28), o ex-treinador rubro-negro esteve presente na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o PSG, pelo Mundial Sub-12, que foi disputado na Espanha.

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A atitude de Filipe em comparecer no jogo das categorias de base do Flamengo, repercutiu muito entre torcedores, que reafirmaram o carinho e idolatria do treinador.

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Após a vitória do sub-12, Filipe foi entrevistado pela CazéTV, quando aproveitou o espaço para destacar a campanha histórica de 2025 e reafirmar seu carinho pelo Flamengo.

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— Estava aqui em Madri de férias, vi que esse mundial incrível e muito bem organizado estava acontecendo e vim dar meu apoio ao Flamengo. Tenho muito carinho pelo clube, onde fiquei por sete anos e de onde acabei de sair. Conheço bem a base, também trabalhei ali, e me deixa muito orgulhoso ver a forma como o clube está crescendo — disse Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo.

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Na mesma entrevista, Filipe Luís optou por não dar conselhos diretos aos jovens, mas fez questão de incentivá-los a aproveitar ao máximo a oportunidade de disputar um torneio com grandes equipes, como o próprio Flamengo, que se classificou para a final.

— Não tenho conselhos para dar a eles. Só digo que aproveitem, pois estar em um torneio com grandes equipes, em um evento tão bem organizado, é um grande privilégio. O Murilo tem faro de gol, muita qualidade. Mas o time, como um todo, quer jogar, quer a bola e não tem medo. Essa é uma característica do clube — afirmou Filipe.

Quando o Flamengo volta a campo?

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2), contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Com o último jogo da Seleção Brasileira na Data Fifa sendo disputado nesta terça-feira (31), o clube espera poder contar com os retornos de Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo.