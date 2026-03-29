Dodô é sincero sobre possível convocação de Neymar: 'Pelo amor de Deus'

A Seleção Brasileira perdeu o amistoso para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), e a derrota trouxe o debate sobre a presença ou não de Neymar no time de Carlo Ancelotti à tona mais uma vez. O ex-jogador Dodô deu uma opinião sincera sobre o tema.

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Na Rádio TMC, o jogador com passagens marcantes em Santos, Botafogo e São Paulo, falou sobre a convocação de Carlo Ancelotti e citou Neymar.

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- Quem está fora da Seleção, que poderia estar? Pelo amor de Deus. A nossa seleção é esse time que está ai convocado, velho. Os laterais, os meias, quem poderia estar convocado? É o que a gente tem. O cara que não acompanha futebol, pede o Neymar na Seleção, porque não está vendo como ele está jogando - começou o ex-jogador.

- Parece que a gente quer se enganar. A gente não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem Rivaldo. Não tem o Ronaldinho, e o Zico parou de jogar - completou Dodô.

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Neymar ficou fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

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O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

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Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.