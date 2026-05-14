O Flamengo foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória no Barradão, em duelo válido pela Copa do Brasil, e eliminado da competição após vencer por 2 a 1, no Maracanã, pela partida de ida. E a atuação do Luiz Araújo que falhou no segundo gol gerou forte revolta entre os torcedores nas redes sociais.

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A derrota, construída com gols de Erick ainda no primeiro tempo e de Luan Cândido na etapa final, levou parte da torcida a responsabilizar jogadores específicos pelo resultado e pela possível eliminação na competição.

Com o placar agregado em 3 a 2 para o Vitória, o Flamengo deu adeus à competição, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Nas redes, o atacante Luiz Araújo foi um dos principais alvos das críticas. Torcedores apontaram uma atuação abaixo do esperado e o colocaram como um dos responsáveis pelo desempenho ruim do time. Também houve críticas à falta de desequilíbrio do setor ofensivo, com questionamentos sobre a sequência de atuações da equipe.

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Veja a repercussão:

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Dentro de campo, o Flamengo teve dificuldades para criar chances claras e sofreu com a eficiência do Vitória, que aproveitou melhor os espaços e abriu o placar logo aos seis minutos com um golaço de Erick.

Na segunda etapa, o time baiano ampliou após cobrança de escanteio que terminou em finalização de Luan Cândido, consolidando o 2 a 0 no Barradão, e eliminando o Flamengo da Copa do Brasil.

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Vitória eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. (Foto: Arte Lance!)

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