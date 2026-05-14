Renato Maurício Prado critica jogador do Flamengo da pré-lista de Ancelotti

O Flamengo foi eliminado pelo Vitória na 5° fase da Copa do Brasil, no Barradão, após perder a partida de volta por 2 a 0. Renato Maurício Prado, jornalista, criticou Alex Sandro, jogador do Rubro-Negro Carioca, que está na pré-lista de convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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➡️ Veja gol em Vitória x Flamengo: Leão sai na frente com pintura

Renato Maurício Prado publicou em seu X, antigo Twitter:

"Alex Sandro não tá jogando nada faz tempo. Imagina-lo titular na Copa é preocupante."

Alex Sandro em ação em Corinthians x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

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'Não vai receber um centavo a mais', diz Bap sobre saída do Palmeiras da Libra

O presidente do Flamengo entende que é direito do Palmeiras receber os valores já acordados no contrato com a Globo, que vai até o fim da temporada de 2029, mas pondera que valores adicionais ou renegociações da Libra com a emissora não devem ser repartidos com o Alviverde após a decisão de deixar o bloco comercial neste ano.

— Qual o efeito prático do Palmeiras ter saído da Libra hoje? Nenhum. Só o contrato da Globo, mas esse contrato vão ter que cumprir. Cumprindo, vão receber o dinheiro. Mas, se conseguirmos um centavo a mais na Libra, eles não vão receber nada por isso. Não vão ganhar novos pedaços se o bolo aumentar de tamanho. Vai ganhar o que tem direito. Se você não acredita no grupo, pode ir embora. O efeito prático é nenhum. Tem o efeito midiático de parecer que é um "mise-en-scène", é um jogo de imagem — pontuou Bap durante painel no São Paulo Innovation Week.