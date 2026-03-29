Fut&Papo recebe Fellipe Bastos, campeão por Vasco e Corinthians, nesta segunda-feira (30)
Ex-volante e comentarista conta histórias inéditas de vestiário às 19h
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Nesta segunda-feira, às 19h, o programa Fut&Papo recebe o ex-volante Fellipe Bastos, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama. Com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Grêmio, Corinthians, Sport Club do Recife e Avaí, Fellipe vai relembrar momentos marcantes da carreira e bastidores do futebol.
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Conhecido pelo chute potente e pela liderança nos vestiários, Fellipe Bastos vai relembrar os momentos de glória, como o título da Copa do Brasil de 2011 pelo Gigante da Colina e o Brasileirão de 2017 pelo Timão.
Atualmente comentarista do SporTV, ele também traz sua visão sobre o momento atual do futebol brasileiro, com análises e opiniões diretas, naquela resenha leve e bem-humorada que você já está acostumado no Lance!TV.
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht, e vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (30), às 19h, no canal da Lance!TV. O programa promete uma conversa descontraída com Fellipe Bastos. Imperdível.
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