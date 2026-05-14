Raphael Claus vira assunto em eliminação do Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo foi eliminado pelo Vitória na 5° fase da Copa do Brasil, no Barradão, após perder a partida de volta por 2 a 0. Raphael Claus, árbitro do jogo, foi muito criticado na web após o término do duelo, especialmente pela torcida do Rubro-Negro Carioca.

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Veja como a web reagiu com a atuação de Claus:

Raphael Claus no Hino Nacional (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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Vitória x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vitória surpreende e acaba com a vantagem do Flamengo, que pouco criou em campo

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

Segundo tempo: Vitória garante a classificação em falha de Rossi, goleiro do Flamengo

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.