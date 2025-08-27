Vidente prevê resultado de Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: ‘80%’

O jogo de ida do confronto entre Bahia e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece nesta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Para o duelo, o tarólogo do canal "O Tarô Prevê", apontou um favorito no confronto e previu gol dos dois lados.

- A carta do entusiamos me mostra que os jogadores do Bahia vão entrar em campo muito enérgicos, dando o melhor de sí. Analisando as três cartas que tirei para o Tricolor de Aço, diria que a chance do Bahia fazer um gol é de 70%. O Fluminense entrará no jogo muito focado e disciplinado. Eu diria que a chance do Fluminense fazer gol é de 80%. Como era de se esperar, as cartas mostram muito equilíbiro, mas as cartas do Fluminense estão um pouco melhores. Portanto, pelas cartas que saíram, o Fluminense será vencedor - leu no tarô.

Bahia deve ter reforço no time titular para enfrentar Fluminense na Copa do Brasil

✍️Texto adaptado de: Rafael Carmo

O Bahia retomou os treinos e se prepara para enfrentar o Fluminense na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em campo, o Tricolor pode ter retorno de lesionado e estreia de novo reforço.

A começar por Erick Pulga, que está recuperado de uma lesão na posterior da coxa e já treina normalmente com o grupo. A tendência é que ele volte ao time titular, depois de quase um mês parado, na vaga de Kayky pela ponta esquerda.

Erick Pulga deve estar disponível para duelo contra Fluminense pela Copa da Brasil (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O goleiro João Paulo, recém-contratado junto ao Santos, também treina com o grupo e está à disposição para disputar a vaga com Ronaldo.

Flu também com força máxima

✍️Texto adaptado de: Marcio Dolzan

Para o duelo na Fonte Nova, o treinador deverá vivenciar algo inédito: será a primeira vez desde que assumiu o time, em abril, que ele terá todo o elenco à disposição.

Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Otávio, estão totalmente recuperados e só não serão relacionados para a partida se essa for a opção da comissão técnica. Outros três jogadores que vinham de lesões, Nonato, Soteldo e Cano, jogaram normalmente.

Provável escalação do Fluminense para encarar o Bahia

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

