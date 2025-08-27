Vidente prevê resultado de Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: ‘80%’
Duelo de tricolores está marcado para as 19h30 desta quinta
O jogo de ida do confronto entre Bahia e Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, acontece nesta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Para o duelo, o tarólogo do canal "O Tarô Prevê", apontou um favorito no confronto e previu gol dos dois lados.
- A carta do entusiamos me mostra que os jogadores do Bahia vão entrar em campo muito enérgicos, dando o melhor de sí. Analisando as três cartas que tirei para o Tricolor de Aço, diria que a chance do Bahia fazer um gol é de 70%. O Fluminense entrará no jogo muito focado e disciplinado. Eu diria que a chance do Fluminense fazer gol é de 80%. Como era de se esperar, as cartas mostram muito equilíbiro, mas as cartas do Fluminense estão um pouco melhores. Portanto, pelas cartas que saíram, o Fluminense será vencedor - leu no tarô.
Bahia deve ter reforço no time titular para enfrentar Fluminense na Copa do Brasil
✍️Texto adaptado de: Rafael Carmo
O Bahia retomou os treinos e se prepara para enfrentar o Fluminense na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em campo, o Tricolor pode ter retorno de lesionado e estreia de novo reforço.
A começar por Erick Pulga, que está recuperado de uma lesão na posterior da coxa e já treina normalmente com o grupo. A tendência é que ele volte ao time titular, depois de quase um mês parado, na vaga de Kayky pela ponta esquerda.
O goleiro João Paulo, recém-contratado junto ao Santos, também treina com o grupo e está à disposição para disputar a vaga com Ronaldo.
Flu também com força máxima
✍️Texto adaptado de: Marcio Dolzan
Para o duelo na Fonte Nova, o treinador deverá vivenciar algo inédito: será a primeira vez desde que assumiu o time, em abril, que ele terá todo o elenco à disposição.
Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Otávio, estão totalmente recuperados e só não serão relacionados para a partida se essa for a opção da comissão técnica. Outros três jogadores que vinham de lesões, Nonato, Soteldo e Cano, jogaram normalmente.
Provável escalação do Fluminense para encarar o Bahia
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.
