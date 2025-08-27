Fluminense deverá ter força máxima para encarar o Bahia

O técnico Renato Gaúcho encerra nesta quarta-feira (27) a preparação do Fluminense para o jogo com o Bahia, nesta quinta-feira, em partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E, para o duelo na Fonte Nova, o treinador deverá vivenciar algo inédito: será a primeira vez desde que assumiu o time, em abril, que ele terá todo o elenco à disposição.

Sem problemas com suspensão na competição nacional, Renato também viu o departamento médico do time finalmente ficar vazio. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, além do volante Otávio, estão totalmente recuperados e só não serão relacionados para a partida se essa for a opção da comissão técnica.

Capitão do time, Thiago Silva é quem tem mais chances de iniciar a partida. Ignácio e Otavio, por sua vez, devem ser apenas opção.

Clinicamente, o trio está apto a entrar em campo desde o fim de semana — no sábado, o time perdeu por 4 a 2 para o Bragantino —, mas foi poupado para melhorar o condicionamento físico. Outros três jogadores que vinham de lesões, Nonato, Soteldo e Cano, jogaram normalmente.

Veja provável escalação do Fluminense para encarar o Bahia

Com todo o elenco à disposição, Renato Gaúcho deve definir o time do Fluminense que encara o Bahia no treino desta quarta-feira. A principal dúvida deve ficar na meia, com Nonato, Lima e Lucho Acosta brigando por uma posição.

Assim, a provável escalação do Fluminense para encarar o Bahia na Fonte Nova tem Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

Bahia x Fluminense jogam a partir das 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira. A arbitragem será de Raphael Claus (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP).