Chelsea x PSG: como será o show de intervalo na final do Mundial de Clubes?

Chelsea e PSG se enfrentam, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela final do Mundial de Clubes. Para ocasião, a Fifa promete entregar um espetáculo além das quatro linhas. Trata-se de um show do intervalo especial, que contará com a presença dos artistas J Balvin, Doja Cat e Tems.

A Fifa mira o sucesso dos shows de intervalo do Super Bowl, final da NFL (futebol americano), como inspiração para a nova empreitada. A própria entidade já divulgou que o espetáculo está sendo produzido há semanas, para sair tudo de forma perfeita.

Nos últimos jogos do torneio, da semifinal, foi possível observar uma estrutura peculiar na parte de cima da arquibancada do MetLife Stadium. Ao que tudo indica, a estrutura será um dos palcos da apresentação dos cantores durante o intervalo da final.

Vale destacar, que o espetáculo está sendo produzido por Chris Martin, cantor da band Coldplay. O artista tem experiência em grandes evento, tendo inclusive tocado, em duas oportunidades, no Super Bowl.

A apresentação está programada para acontecer no intervalo da final entre Chelsea e PSG. O objetivo da Fifa com a nova empreitada é revolucionar as apresentações em decisões do futebol. Está não será a primeira vez que artistas se apresentam em finais de torneios do esporte, o mesmo aconteceu em finais da Champions Leauge, Libertadores e Sul-Americana.

Final do Mundial de Clubes

A decisão entre Chelsea e PSG definirá o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. As equipes chegaram a final após eliminarem respectivamente o Fluminense e o Real Madrid na semifinal. A partida acontece no domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 16h (de Brasília).