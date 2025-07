Sormani palpita na derrota de gigante em casa no retorno do Brasileirão

O Brasilerão retorna neste final de semana após longa pausa para o Mundial de Clubes. Ao todo, serão sete jogos distribuídos entre o domingo e sábado. Para a ocasião, o jornalista Fábio Sormani opinou sobre alguns resultados da 13ª rodada do torneio nacional.

Através de um vídeo publicado no "Tik Tok", o comunicador palpitou a partida entre Corinthians e RB Bragantino, na Arena Corinthians. Ao analisar o confronto, Sormani previu uma derrota do time alvinegro pelo placar de 2 a 1.

Além desse confronto, outros seis jogos acontecem neste final de semana pela 13ª rodada do Brasileirão. São eles: Cruzeiro x Grêmio; Fortaleza x Ceará; Flamengo x São Paulo; Internacional x Vitória; Vasco x Botafogo; Bahia x Atlético-MG.

Para todos os confrontos, Fábio Sormani deixou uma palpite. Ele previu as vitórias de Flamengo, Botafogo e Cruzeiro. Vale destacar, que além dos jogos deste final de semana, as partidas Mirassol x Fluminense e Santos x Palmeiras, foram adiadas por conta do Mundial de Clubes. O Alviverde e o Tricolor foram os últimos a serem eliminados do torneio da Fifa. Para essas partidas, o comunicador não palpitou.

Palpites do Sormani para os jogos do Brasileirão

Internacional 1 x 1 Vitória

Flamengo 3 x 1 São Paulo

Vasco 0 x 2 Botafogo

Bahia 2 x 2 Atlético-MG

Corinthians 1 x 2 Bragantino

Fortaleza 0 x 1 Ceará

Cruzeiro 2 x 1 Grêmio

Juventude 1 x 1 Sport

