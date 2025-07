Jornalista aponta gigante brigando para não cair no Brasileirão: ‘Namorando’

Com o Mundial de Clubes sem times brasileiros na final, as atenções se voltam de novo para o Brasileirão, que retorna neste sábado (12). Já esquentando os motores, um jornalista colocou um gigante do futebol nacional na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Depois de péssima fase em 2025, a diretoria do São Paulo decidiu demitir Luis Zubeldia. Para o seu lugar, o presidente Júlio Casares optou por trazer um velho conhecido da torcida tricolor: Hernán Crespo.

➡️Sormani aponta clube brasileiro como maior decepção do Mundial: ‘Vergonha’

Apesar da renovação e da expectativa pelo trabalho do argentino, o jornalista Mano, no "Arena SBT", colocou o Tricolor Paulista na briga contra o rebaixamento na volta do Brasileirão.

continua após a publicidade

- Eu acredito que luta para não cair. O São Paulo nessa dependência de Lucas e Oscar, são dois jogadores que fisicamente não conseguem ter uma longevidade. Vai ter que fazer uma preservação, e o São Paulo está pagando caro pelo fato de não ter feito - começou Mano sobre a volta do São Paulo no Brasileirão.

- O entorno desses caras no São Paulo mostra limitação. Não à toa esta onde está, namorando o z4, principalmente por erros do Zubeldia, mas o elenco é limitado e luta para não cair completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️Ex-Seleção Brasileira alerta Davide Ancelotti sobre Textor: ‘Louco’

São Paulo tem dúvida na escalação para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

O atacante Lucas Ferreira continua em tratamento de dores na região do quadril e realizou, nesta terça-feira (8), mais uma sessão de fisioterapia no CT da Barra Funda. Com isso, o jogador segue como dúvida para o duelo do São Paulo contra o Flamengo, marcado para este sábado, dia 12 de julho, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O cronograma de recuperação foi mantido pelo segundo dia consecutivo. As dores surgiram na última sexta-feira, o que tirou o atleta do jogo-treino realizado contra a equipe Sub-20 do São Paulo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida contra o Flamengo marcará o retorno do Brasileirão e a reestreia de Hernán Crespo no comando técnico do Tricolor. O elenco se reapresentou nesta terça e ainda terá mais três sessões de treino antes da viagem. Lucas Ferreira será reavaliado ao longo da semana para definir se terá condições de jogo.