Torcedores gêmeos rivalizam e projetam Clássico-Rei no Brasileirão

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, dois torcedores falaram com o Lance! e projetaram o embate na Arena Castelão - um de cada lado na rivalidade. Com as diferenças nos times que apoiam, a dupla tem em comum os laços familiares: são irmãos gêmeos univitelinos.

Marcos Antonio Lima torce para o Fortaleza desde a infância, por influência do pai. A temporada atual, conforme sua análise, tem sido "catastrófica" e "frustrante". O Tricolor foi vice-campeão do Estadual, caiu para o Retrô na Copa do Brasil e, recentemente, foi eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste.

Mesmo com o momento vivido pela equipe e a invencibilidade recente do Ceará sobre o Fortaleza, Marcos acredita que é possível iniciar uma recuperação no clássico.

— Apesar do Ceará vir levando vantagem, tenho sim uma boa expectativa para que o próximo jogo seja a nossa recuperação, com uma vitória nesses confrontos. Mas acima de tudo, espero que seja um jogo que rotule de verdade o significado de paz, tanto em campo quanto nas arquibancadas - disse.

Marcos (esquerda) e Fernando (direita) torcem para Fortaleza e Ceará, respectivamente (Foto: Lucas Silva)

Na mesma família, o irmão Fernando Antonio Lima é torcedor do Ceará. Fernando tinha preferência pelo Fortaleza, assim como seu gêmeo, mas a paixão mudou por conta de um futebol de botão presenteado pela mãe da dupla.

Na atual temporada, o Alvinegro superou o Tricolor na decisão do Campeonato Cearense. O Vovô segue na Copa do Nordeste, com o Bahia pela frente na semifinal. Fernando citou que acredita em um triunfo no Clássico-Rei deste domingo.

— Bastante confiante, na torcida pela vitória do Ceará, mas acima de tudo que seja um clássico em paz - contou o torcedor.

