Vidente crava favorito para final da Supercopa Rei

Botafogo e Flamengo decidem a Supercopa Rei neste domingo (2), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", previu uma partida disputada e boa de se assistir. Além disso, ele também apontou um tendencia de vitória maior para a equipe rubro-negra.

Ao realizar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Botafogo terá bastante dificuldade dentro de campo. Para ele, dificuldades recentes no clube, com saídas de jogadores e do técnico Artur Jorge, apontam um período de adaptação, que pode ser crucial para a partida.

Por outro lado, o tarólogo destacou que a equipe do técnico Carlos Eduardo está ciente das dificuldades do confronto. Por isso, deverá se esforçar a todo custo para vencer as adversidades. Ou seja, o Botafogo, apesar de não ser favorito, deve lutar bravamente em campo.

Do lado rubro-negro, Luiz Filho apontou que a equipe do técnico Filipe Luiz chega preparada para o desafio. Ele apontou que o Flamengo se preparou melhor para o confronto do que o adversário. Além disso, ele previu um alto nível de inspiração dos jogadores do clube durante os 90 minutos.

Final da Supercopa Rei

Em termos gerais, o tarólogo afirmou que a partida entre Botafogo e Flamengo terá fortes emoções. A carta do "Papa" somada com a do "As de espadas" aponta um alto nível de proatividade das duas equipes em campo. Os dois times devem promover um grande espetáculo, deixando um alto nível de esforço e competitividade em campo.

