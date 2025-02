Enquanto aguardam a decisão da Supercopa Rei, torcedores de Botafogo e Flamengo que estão em Belém (PA) aproveitam o sábado para conhecer e tirar fotos ao lado dos troféus mais importantes da história dos dois clubes. As taças da Libertadores e do Mundial de 1981 estão expostas em dois locais da cidade e atraem a atenção do público, que chega a formar fila para tirar uma foto.

➡️Mangueirão está pronto para receber a Supercopa Rei! Veja imagens

O Flamengo expôs os seus troféus na Estação das Docas, um agitado complexo turístico e cultural onde ficava o antigo porto de Belém. Com restaurantes, lojas e sorveterias, o local atrai grande fluxo de pessoas, e nesta véspera de decisão da Supercopa Rei está especialmente lotado de torcedores, especialmente do Flamengo.

O Botafogo, por sua vez, levou a taça da Libertadores conquistada no ano passado ao Boulevard Shopping Belém. O fluxo de pessoas é intenso desde a abertura do centro comercial. Em vários momentos do dia, o som que habitualmente se restringe ao do vaivém dos frequentadores é substituído pelo do hino alvinegro, cantado em coro por torcedores.

Supercopa Rei deve lotar o Mangueirão

Torcedores de Flamengo e Botafogo que estão em Belém esperam com ansiedade a decisão deste domingo, marcada para às 16h (de Brasília) no estádio Mangueirão. A primeira carga de ingressos foi esgotada, e a organização colocou um novo lote de bilhetes para comercialização na sexta-feira (31).

Pelas ruas da cidade, é comum encontrar torcedores trajando as camisas dos clubes. Os hotéis estão com a capacidade esgotada, e o clássico carioca válido pela Supercopa Rei é um dos assuntos mais comentados na cidade. Perde apenas para um: a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (Cop 30), que acontecerá em novembro e que transformou a cidade de Belém em um grande canteiro de obras.

