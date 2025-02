Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pela decisão da Supercopa Rei. O confronto será no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). Essa, no entanto, não será a primeira vez que os rivais cariocas disputarão uma taça nacional. Isso já aconteceu em 1992, e terminou com um final feliz para os rubro-negros.

Botafogo e Flamengo disputaram a final do Campeonato Brasileiro de 1992, com o time da Gávea, capitaneado por Júnior, levantando a taça na decisão.

Na ocasião, o Alvinegro, com a melhor campanha do torneio, jogava por dois empates, ou por um empate na soma dos resultados. Entretanto, o Flamengo levou a melhor e venceu por 5 a 2 (placar agregado).

No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Júnior, Nélio e Gaúcho. Já na segunda partida, as equipes empataram por 2 a 2. Aliás, foi nesta partida que o capitão do Flamengo marcou o emblemático gol de falta.

Flamengo x Botafogo na decisão do Campeonato Brasileiro de 1992 (Foto: Acervo/Lance!)

Episódio triste no segundo jogo

O Maracanã, que naquele 19 de julho de 1992 recebeu cerca de 122 mil torcedores, contou um episódio triste. Afinal, durante a decisão, uma grade da arquibancada rompeu, e centenas de pessoas caíram no anel inferior. Três pessoas morreram.

