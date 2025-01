Supercopa Rei 2025: conheça todos os campeões

A Supercopa Rei 2025, antes conhecida como Supercopa do Brasil, é uma competição do futebol nacional anual entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. Caso um clube conquiste os dois títulos, o vice-campeão brasileiro ganha a vaga. O Lance! te mostra todos os campeões da Supercopa Rei 2025.

Criada em 1990, a competição seguiu o modelo das supercopas disputadas na Europa, como a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Itália. Após as primeiras edições em 1990 e 1991, o torneio entrou em um hiato de quase 30 anos, retornando em 2020.

Em 2024, a CBF rebatizou a competição para Supercopa Rei, como homenagem a Pelé, o maior ídolo do futebol brasileiro.

Os campeões da Supercopa Rei 2025 (antiga Supercopa do Brasil)

Os primeiros campeões (1990-1991)

A primeira edição da Supercopa do Brasil aconteceu em 1990 e foi disputada em jogos de ida e volta. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 1989, enfrentou o Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. No jogo de ida, no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu por 2 a 0. No jogo de volta, em São Januário, as equipes empataram em 0 a 0, e o título ficou com o time gaúcho.

Em 1991, a competição adotou o formato de jogo único. O Corinthians, campeão brasileiro de 1990, venceu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil do mesmo ano, por 1 a 0, no Morumbi, com um gol de Neto.

O retorno da competição (2020-2023)

Após um hiato de 27 anos, a Supercopa do Brasil voltou em 2020, agora com jogo único e campo neutro. O Flamengo, campeão brasileiro de 2019, enfrentou o Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil do mesmo ano. A partida aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, e o Flamengo venceu por 3 a 0, conquistando o título.

Em 2021, a final foi novamente realizada no Mané Garrincha, desta vez entre Flamengo e Palmeiras. O jogo terminou empatado em 2 a 2, e o Flamengo venceu nos pênaltis por 6 a 5, garantindo o bicampeonato.

No ano seguinte, em 2022, o Atlético-MG foi o primeiro clube a disputar a Supercopa já sendo campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil ao mesmo tempo. O adversário foi o Flamengo, vice-campeão brasileiro de 2021. A final, disputada na Arena Pantanal, terminou empatada em 2 a 2, e o Atlético-MG venceu nos pênaltis por 8 a 7.

Em 2023, o Palmeiras conquistou seu primeiro título da Supercopa ao derrotar o Flamengo por 4 a 3, em um jogo emocionante no Mané Garrincha.

O novo nome

A partir de 2024, a CBF renomeou a competição para Supercopa Rei. A primeira edição sob o novo nome foi disputada no Mineirão, entre São Paulo e Palmeiras. Após um empate sem gols no tempo normal, o São Paulo venceu nos pênaltis por 4 a 2, garantindo o título inédito.

Clubes que mais venceram a Supercopa Rei (antiga Supercopa do Brasil)

O Flamengo é o maior vencedor da história da competição, com dois títulos, conquistados em 2020 e 2021.

Outros clubes que já levantaram a taça são Grêmio (1990), Corinthians (1991), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024), todos com um título cada.

O Flamengo também é o clube com mais vice-campeonatos, tendo ficado com o segundo lugar em 1991, 2022 e 2023.

O impacto da Supercopa Rei no futebol brasileiro

Desde seu retorno em 2020, a Supercopa Rei consolidou-se como o torneio que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro. A competição não só oferece um título nacional, mas também garante aos clubes um grande teste antes do início das competições mais longas do ano.

Além disso, a mudança de nome para Supercopa Rei reforça a importância histórica do torneio e sua valorização no cenário nacional, homenageando Pelé, o maior jogador de todos os tempos.

Com finais eletrizantes e confrontos de alto nível, a competição promete se consolidar de vez no calendário do futebol brasileiro.