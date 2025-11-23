Abel Ferreira perde titular do Palmeiras para jogo contra o Grêmio

O técnico Abel Ferreira ganhou uma nova dor de cabeça na escalação do Palmeiras para a partida contra o Grêmio, marcada para a próxima terça-feira (25), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, neste sábado (22), e cumprirá suspensão automática.

O zagueiro, que forma dupla titular na zaga com Gustavo Gómez, foi advertido pelo árbitro nos acréscimos do duelo no Allianz Parque. Aos 46 minutos, Murilo cometeu falta em Everaldo.

Sem Murilo, a tendência é que Bruno Fuchs assuma a posição ao lado do paraguaio. Em contrapartida, o meio-campista Andreas Pereira, suspenso contra os cariocas, retornará ao time titular.

As outras baixas no time de Abel Ferreira estão no departamento médico: Weverton, que se recupera de uma fissura na mão direita, Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita, e Lucas Evangelista, que fez uma cirurgia na coxa direita.

O Verdão está a quatro pontos do líder Flamengo e viu suas chances de conquistar o Brasileirão diminuírem a três rodadas do final. Além do Nacional, o Verdão disputará o título da Libertadores, contra o Flamengo, no próximo sábado (29), em Lima, no Peru.

