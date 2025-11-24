Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Palmeiras
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser crucial para a determinação do título do torneio. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes.
Visando a final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira optou por poupar 11 jogadores para o confronto contra o Tricolor. São eles: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).
Os atletas citados ficaram em São Paulo na busca de se prepararem para a decisão do torneio continental, marcada para este sábado (29). Diante do cenário, o Chat GPT previu uma derrota do Palmeiras para o Grêmio.
Caso o resultado previsto pela IA aconteça, o Flamengo poderá se consagrar campeão do Brasileirão. Para isso acontecer, basta a equipe de Filipe Luís vencer o Atlético-MG. O confronto entre o clube carioca e mineiro acontece também na terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.
Simulação de Grêmio x Palmeiras
O Grêmio começa pressionando muito, dominando posse e criando chances. O Palmeiras, mais retraído, tenta se defender como pode.
15' – Gol do Grêmio!
O Palmeiras até tenta responder em contra-ataques, mas falta entrosamento a equipe alternativa.
Segundo tempo
O Grêmio retorna ainda mais agressivo, querendo matar o jogo. O Palmeiras tenta reorganizar a defesa, mas as linhas estão baixas demais.
55' – Gol do Grêmio!
Com a vantagem, o Grêmio controla o ritmo. Mas sofre com ataques rápidos da equipe paulista.
71' – Gol do Palmeiras!
O Palmeiras ganha confiança, mas o elenco reserva começa a sentir o ritmo.
84' – Gol do Grêmio!
Placar final: Grêmio 3 x 1 Palmeiras
