Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Palmeiras

Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
21:38
Disputa de bola na derrota do Grêmio para o Palmeiras. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser crucial para a determinação do título do torneio. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as equipes.

➡️ Jornalista analisa decisão de Abel Ferreira no Brasileirão: 'Bomba'

Visando a final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira optou por poupar 11 jogadores para o confronto contra o Tricolor. São eles:  Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

Os atletas citados ficaram em São Paulo na busca de se prepararem para a decisão do torneio continental, marcada para este sábado (29). Diante do cenário, o Chat GPT previu uma derrota do Palmeiras para o Grêmio.

Caso o resultado previsto pela IA aconteça, o Flamengo poderá se consagrar campeão do Brasileirão. Para isso acontecer, basta a equipe de Filipe Luís vencer o Atlético-MG. O confronto entre o clube carioca e mineiro acontece também na terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Simulação de Grêmio x Palmeiras

O Grêmio começa pressionando muito, dominando posse e criando chances. O Palmeiras, mais retraído, tenta se defender como pode.

15' – Gol do Grêmio!

O Palmeiras até tenta responder em contra-ataques, mas falta entrosamento a equipe alternativa.

Segundo tempo

O Grêmio retorna ainda mais agressivo, querendo matar o jogo. O Palmeiras tenta reorganizar a defesa, mas as linhas estão baixas demais.

55' – Gol do Grêmio!

Com a vantagem, o Grêmio controla o ritmo. Mas sofre com ataques rápidos da equipe paulista.

71' – Gol do Palmeiras!

O Palmeiras ganha confiança, mas o elenco reserva começa a sentir o ritmo.

84' – Gol do Grêmio!

Placar final: Grêmio 3 x 1 Palmeiras

Alysson entrou no segundo tempo da derrota do Grêmio para o Palmeiras. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Inteligência artificial previu derrota do Palmeiras contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

