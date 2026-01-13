A edição 2026 do Big Brother Brasil terá uma premiação recorde. Neste ano, o reality show da TV Globo pagará R$ 5,44 milhões ao vencedor do programa, que começou na última segunda-feira (13). O valor, que supera com facilidade as cifras dos anos anteriores, que não chegaram nem a R$ 3 milhões, também supera premiações dentro do universo esportivo, mais especificamente o futebol.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Na Argentina, por exemplo, a principal competição do país paga ao clube vencedor metade do valor que será desembolsado pela Globo para o campeão do reality show. O país vizinho é repleto de clubes tradicionais no continente, como Boca Juniors, River Plate, Racing e Estudiantes, mas não fornece bonificações financeiras robustas.

Na edição 2025, o Estudiantes foi o campeão da Liga Argentina e faturou "apenas" US$ 500 mil, o que corresponde a quase R$ 2,7 milhões na cotação atualizada. Se o prêmio for dobrado, chega muito perto do que o vencedor do BBB receberá após os 100 dias de confinamento.

continua após a publicidade

O prêmio do reality supera ainda outras competições disputadas na elite do futebol argentino. Oficialmente, existem alguns troféus distribuídos pela AFA ao longo do ano. Além do campeão geral, há o torneio "Apertura" e "Clausura" da liga, que também rende R$ 2,7 milhões aos campeões.

O valor também é o mesmo da Copa Argentina. Já na Copa da Liga Argentina, vencida neste ano de forma inédita pelo Independiente Rivadavia, paga ainda menos, cerca de US$ 170 mil (R$ 918 mil) para o campeão.

continua após a publicidade

O futebol argentino vive uma "crise" que gera polêmicas com os clubes do país por conta das premiações. O ex-jogador e presidente do Estudiantes, o ex-jogador Verón, desdenhou do valor distribuído pela AFA e afirmou que "cobre os custos de ônibus para os torcedores", em suas palavras, após vencer a Copa Argentina em 2024.

As três últimas premiações do BBB, entre 2023 e 2025, também superam os valores dos torneios jogados pelos hermanos, mas com uma diferença mais modesta. Há três anos, o vencedor ganhou cerca de R$ 2,8 milhões, enquanto a edição de 2024 pagou R$ 2,92 milhões e, em 2025, rendeu os mesmos R$ 2,7 milhões que os campeonatos argentinos.