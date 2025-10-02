Atitude de Everaldo Marques em Santos x Grêmio repercute
Jogo na Vila Belmiro acabou empatado por 1 a 1
Responsável pela transmissão de Santos x Grêmio na Globo paulista, Everaldo Marques adicionou homenagens ao seu ex-companheiro de profissão, Paulo Soares, o "Amigão". O apresentador enfrentava problemas de saúde há anos e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. As homenagens de Everaldo foram muito bem recebidas pelo público, que elogiou a atitude.
Adéus, Amigão
Durante anos, Amigão formou uma dupla de sucesso com Antero Greco na ESPN, no programa SportsCenter. Juntos, uniam leveza, carisma e bom humor ao compromisso com um jornalismo sério, tornando-se referências para uma geração de profissionais da comunicação. Sua partida deixa um lastro de saudade nos fãs de esporte.
Santos 1 x 1 Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
Com um gol nos minutos finais, o Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo por Edenílson (Grêmio) e Lautaro Díaz (Santos).
FICHA TÉCNICA:
🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
🟨 Cartão amarelo: João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius (Santos) - Arthur Melo, Mano Menezes e Alex Santana (Grêmio)
🧑🤝🧑Público: 9.306
💰 Renda: R$ 439.188,00
