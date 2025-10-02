menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Everaldo Marques em Santos x Grêmio repercute

Jogo na Vila Belmiro acabou empatado por 1 a 1

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
11:19
Everaldo Marques
imagem cameraEveraldo Marques narrou a partida entre Santos e Grêmio (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Responsável pela transmissão de Santos x Grêmio na Globo paulista, Everaldo Marques adicionou homenagens ao seu ex-companheiro de profissão, Paulo Soares, o "Amigão". O apresentador enfrentava problemas de saúde há anos e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. As homenagens de Everaldo foram muito bem recebidas pelo público, que elogiou a atitude.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Adéus, Amigão

Durante anos, Amigão formou uma dupla de sucesso com Antero Greco na ESPN, no programa SportsCenter. Juntos, uniam leveza, carisma e bom humor ao compromisso com um jornalismo sério, tornando-se referências para uma geração de profissionais da comunicação. Sua partida deixa um lastro de saudade nos fãs de esporte.

Paulo Soares morreu aos 63 anos (Foto: Reprodução/ ESPN)
Paulo Soares, que faleceu aos 63 anos, recebeu homenagens de Everaldo durante tranmissão de Santos x Grêmio (Foto: Reprodução/ ESPN)

Santos 1 x 1 Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com um gol nos minutos finais, o Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo por Edenílson (Grêmio) e Lautaro Díaz (Santos).

continua após a publicidade

▶️Confira os melhores momentos;

FICHA TÉCNICA:
🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
🟨 Cartão amarelo: João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius (Santos) - Arthur Melo, Mano Menezes e Alex Santana (Grêmio)
🧑‍🤝‍🧑Público: 9.306
💰 Renda: R$ 439.188,00

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias