Atitude de Everaldo Marques em Santos x Grêmio repercute

Responsável pela transmissão de Santos x Grêmio na Globo paulista, Everaldo Marques adicionou homenagens ao seu ex-companheiro de profissão, Paulo Soares, o "Amigão". O apresentador enfrentava problemas de saúde há anos e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. As homenagens de Everaldo foram muito bem recebidas pelo público, que elogiou a atitude.

Adéus, Amigão

Durante anos, Amigão formou uma dupla de sucesso com Antero Greco na ESPN, no programa SportsCenter. Juntos, uniam leveza, carisma e bom humor ao compromisso com um jornalismo sério, tornando-se referências para uma geração de profissionais da comunicação. Sua partida deixa um lastro de saudade nos fãs de esporte.

Paulo Soares, que faleceu aos 63 anos, recebeu homenagens de Everaldo durante tranmissão de Santos x Grêmio (Foto: Reprodução/ ESPN)

Santos 1 x 1 Grêmio - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com um gol nos minutos finais, o Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os gols foram marcados no segundo tempo por Edenílson (Grêmio) e Lautaro Díaz (Santos).

▶️Confira os melhores momentos;

FICHA TÉCNICA:

🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

🟨 Cartão amarelo: João Schmidt, Escobar e Igor Vinícius (Santos) - Arthur Melo, Mano Menezes e Alex Santana (Grêmio)

🧑‍🤝‍🧑Público: 9.306

💰 Renda: R$ 439.188,00