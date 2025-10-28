Nova camisa do Flamengo divide opiniões na torcida: 'Dessa vez'

O Flamengo lançou uma nova camisa, na manhã desta terça-feira (28), em homenagem aos 130 anos do clube. Nas redes sociais, a estética do novo manto do Rubro-Negro dividiu muitas opiniões entre torcedores e rivais.

A nova camisa traz uma padronagem inspirada nas ondas da Baía de Guanabara, berço da história do Flamengo, conectando o passado às novas conquistas. No peito, o primeiro escudo do clube aparece em dourado, com relevo em ondas, detalhe que se repete no patch da barra, reforçando a identidade da peça. Para completar, nas costas, a assinatura do Flamengo celebra o legado e o orgulho rubro-negro.

Nas redes sociais, muitos torcedores debateram sobre a beleza da nova camisa do Flamengo, que foi denominada de Pherusa. Para alguns, o clube acertou no design do novo manto, mas outros não curtiram a estética diferente. Veja abaixo:

Camisa homenageia a primeira embarcação rubro-negra (Foto: PaulaReis/Flamengo)

Veja comentários sobre a nova camisa do Flamengo

Detalhes da nova camisa

Pherusa foi o nome da primeira embarcação rubro-negra que quando foi ao mar enfrentou uma tempestade e acabou naufragando. O nome foi usado para batizar a nova camisa do Flamengo. Os remadores conseguiram se salvar e recuperar o barco, um gesto que se tornaria símbolo e inspiração para a fundação do clube.

A Pherusa foi confeccionada em dry texturizado, unindo leveza e respirabilidade. Sua modelagem com mangas raglan e pala nas costas garante conforto e liberdade de movimento.

A camisa está à venda em todas as Lojas Oficiais do Flamengo e no e-commerce do clube. Os rubro-negros que fazem parte do Nação Sócio-Torcedor terão um benefício especial: venda exclusiva até o dia 02 de novembro e desconto até o dia 15 de novembro (R$259,00). Para comprar, basta apresentar o CPF do titular do plano. As vendas para o público em geral começam no dia 03 de novembro (R$ 299,00).