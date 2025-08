Ex-Globo, Milton Leite fecha com novo canal esportivo

Narrador com longa passagem pela Globo, Milton Leite é o novo rosto da X-Sports. O canal, que chega para oferecer conteúdo esportivo em TV aberta, acertou com o locutor, que deixou a antiga emissora após as Olimpíadas de 2024. O profissional também havia narrador partidas pelo canal "UOL Play" no Paulistão desse ano.

O narrador foi anunciado nesta quarta-feira (6), em evento do novo canal em um hotel, em São Paulo. Após quase 20 anos na Globo, o narrador optou por pedir demissão para passar mais tempo com a família e por conta da perda de espaço na empresa no último ano. O locutor também somou passagens por Jovem Pan e ESPN.

O X-Sports utilizará a infraestrutura da Ideal TV para suas operações e transmitirá conteúdo esportivo 24 horas por dia. Os telespectadores da Grande São Paulo poderão acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital, enquanto o restante do país poderá sintonizá-lo via antenas parabólicas digitais ou operadoras de TV por assinatura.

Milton Leite foi anunciado como narrador da X-Sports (Foto: Vinícius Harsfush/ Lance!)

ESPN e X-Sports

A ESPN sublicenciou direitos de transmissão de alguns torneios para a X-Sports. Em contato com o Lance, o canal da Disney explicou o acordo:

"A ESPN e a X-Sports fecharam um acordo para sublicenciamento de direitos de transmissões de determinadas partidas da Premier League, LaLiga, Serie A Italiana, Liga Portugal, EFL Championship, Copa do Rei e Copa da Alemanha. Os jogos serão exibidos no território nacional através da TV aberta pela X-Sports, que será responsável por toda a produção do conteúdo, incluindo equipe técnica, narradores e comentaristas"