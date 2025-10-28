Atlético-MG x Independiente Del Valle: vidente crava finalista da Sul-Americana

Atlético-MG e Independiente Del Valle se enfrentam, nesta terça-feira (28), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (Brasília), e um vidente apontou quem deve se classificar para a grande decisão.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Atlético-MG deve eliminar o Independiente Del Valle na Arena MRV. No jogo de ida, os clubes empataram em 1 a 1, com gol de Dudu no final da partida.

Para o vidente, as cartas do Atlético-MG estão melhores aspectadas do que as do Independiente Del Valle, do Equador. O clube mineiro deve lutar e se dedicar muito no jogo de volta. Luiz apontou que as cartas mostram o time de Jorge Sampaoli muito mobilizado para o duelo decisivo.

Pelo lado do Independiente Del Valle, mesmo jogando fora de casa, o vidente apontou que o clube equatoriano vai para cima do Atlético-MG. Até por isso, o time visitante vai ceder muitos espaços para o Galo.

No final das contas, a análise de Atlético-MG x Independiente Del Valle apontou que as cartas do Galo estão melhores, e o clube mineiro deve sair com a classificação para a grande final da Copa Sul-Americana.

Bola rola na Arena MRV (Foto: Rodrigo Buendía/AFP)

Como chegam Atlético-MG e Independiente Del Valle

O Atlético chega após jogar no sábado (25) e vencer por 1 a 0 na Arena MRV o Ceará, jogo importante em confronto direto contra o rebaixamento. Com a vitória o Galo ganhou duas posições e abriu cinco de vantagem ao Vitória, primeiro da zona.

Para a partida pela Sul-Americana, Sampaoli tem o retorno do volante Fausto Vera, que volta após cumprir suspensão no jogo da ida. No entanto, perdeu Gustavo Scarpa que recebeu o terceiro amarelo e esta suspenso. A dúvida fica por conta de quem irá substituir o camisa 10, se o treinador atleticano colocará outro atacante montando um time mais ofensivo, tendo três à frente igual fez contra o Ceará, ou se vai fortalecer o meio com mais um homem no setor. Atlético-MG e Independiente Del Valle se enfrentam às 21h30.

O Independiente del Valle chega descansado para o confronto com o Atlético-MG, o time teve seu jogo adiado e não entrou em campo no final de semana. O time é líder do campeonato equatoriano, com boa vantagem para o segundo colocado.

A tendência é que o técnico Javier Rabanal não faça grandes mudanças na equipe para a partida. O time não perde jogando fora de casa há seis partidas, tendo vencido cinco desses jogos.