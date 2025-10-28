menu hamburguer
Fora de Campo

Vasco e Diniz viram assunto em pedido de namoro de Vini Jr e Virginia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. finalmente veio

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
12:42
Torcedores do Vasco brincam com pedido de namoro de Vini e Virginia
imagem cameraTorcedores do Vasco brincam com pedido de namoro de Vini e Virginia (Foto: montagem/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Vasco invadiu os comentários da publicação onde Vini Jr oficializou publicamente seu namoro com Virginia. Na rede social X, não foi diferente. Vascaínos fizeram um trocadilho entre a junção das iniciais do casal e a icônica frase de Fernando Diniz após triunfos: o "Vitória Vascão". Sinalizando dois "v" com a mão, o treinador cruz-maltino tem o símbolo como uma conexão com a torcida.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vini Jr. e Virgínia oficializam namoro

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. finalmente veio! Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tonar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Aliança, união de iniciais, ursos românticos, pétalas e balões. O amor chegou em Mônaco para o casal do momento: Vini Jr e Virgínia.

Vini Jr e Virgínia oficializam relacionamento (Foto: Reprodução)
Torcedores do Vasco brincam com pedido de namoro de Vini e Virginia (Foto: Reprodução)

Vitória, Vascão! Equipe de Diniz vive auge no Brasileirão

✍️Texto de Pedro Cobalea:

A equipe de Fernando Diniz vive uma fase iluminada neste segundo turno da competição. Com 21 pontos conquistados em 33 possíveis, o Vasco tem a melhor campanha do returno, ao lado de Palmeiras e Mirassol.

As três equipes somam sete vitórias, dois empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 70%. No período, o Palmeiras leva vantagem sobre o Gigante da Colina no saldo de gols — o Alviverde tem 16, contra 13 do Vasco —, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, com 10.

O Vasco também ostenta o melhor ataque do segundo turno, com 27 gols marcados, seguido de perto pelo Palmeiras, que balançou as redes 26 vezes.

➡️Vegetti se isola na artilharia do Brasil em 2025; confira ranking atualizado

  • Matéria
  • Mais Notícias