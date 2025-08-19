Ex-Seleção Brasileira crava participação no BBB: ‘Aposentar agora’

Thiago Galhardo, que tem passagens por clubes como Vasco, Internacional, Botafogo, Seleção Brasileira e atualmente disputa a Série D pelo Santa Cruz, pode estar em breve no BBB. Segundo declarações do jogador em entrevista à ESPN, a participação no reality show da TV Globo é um questão de tempo e depende só do convite.

- A questão do BBB é real. Se vier um convite para 2026, aposentar agora, mexeria muito comigo - declarou.

Thiago Galhardo, que atualmente defende o Santa Cruzm já vestiu a camisa de Seleção (Foto: Evelyn Victória/Santa Cruz)

Thiago Galhardo, 35, é a principal contratação do Santa Cruz para a temporada. Ele veio do Goiás, clube que disputou a Série B no ano passado. Seu clube disputa as oitavas de final da competição nacional e sonha com um acesso a Série C.

Revelado pelo Bangu, o atacante tem passagens por Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Internacional e Fortaleza, além do Celta de Vigo, da Espanha, e outras equipes brasileiras.

Próxima convocação da Seleção

Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25 de agosto, às 15h30, no Rio de Janeiro, a lista com 23 atletas que disputarão as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com a vaga já assegurada no Mundial, a convocação é tratada como importante para definir ajustes finais e testar jogadores antes da Copa do Mundo de 2026.