Ex-Globo, Milton Leite vira assunto na estreia da Xsports: ‘Bizarro’

Além de uma rodada movimentada de Brasileirão, o fim de semana de futebol no Brasil contou com algo novo: a estreia da Xsports, canal esportivo da Tv aberta. O narrador Milton Leite, principal figura da Xsports, virou assunto nas redes sociais.

O lendário narrador, que passou anos na Globo, participou de duas transmissões no final de semana. No sábado (16), Milton Leite, agora da Xsports, narrou Stuttgard x Bayern, pela Super Copa da Alemanha. Já no domingo (17), ele narrou Espanyol x Atlético de Madrid, pela Liga Espanhola.

Nas redes sociais, Milton Leite, da Xsports, foi muito comentado. O narrador é muito querido pelo público que o acompanhava na Globo. Veja abaixo.

Veja reação da web com Milton Leite, da Xsports

Narrador revela por que foi para nova emissora

Veterano das transmissões esportivas, Milton Leite é a voz do Xsports, novo canal esportivo em TV aberta no Brasil. O narrador de 66 anos foi anunciado em um evento da emissora na última quarta-feira (6), em São Paulo. Em conversa exclusiva com o Lance!, o profissional falou sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta da empresa.

- Agora no dia 10 vai completar um ano que eu saí da Globo, e quando você recebe um convite como esse, que é um convite de algo que está surgindo do zero, é muito desafiador. Além disso, o que a gente conversou e combinou das minhas participações é que eu não vou ter o ritmo de trabalho que eu tinha antes. Aqui as coisas vão ser mais calmas, não tem viagens, não vou fazer jogo fora, moro em Jundiaí, são só 40 minutos de carro. Tudo isso ajudou muito a colocar no meu prisma a possibilidade de aceitar o convite - começou o narrador.

- Não é estranho, porque quando eu comecei na ESPN, eu comecei com futebol internacional, fazia Italiano, Francês, Japonês... Claro que ficando mais longe, como eu fiquei nesse tempo todo de Globo, você vai perdendo um pouco o contato. Não sou o cara que fica o fim de semana vendo tudo que é jogo. Comecei a ser de novo agora, embora a Europa esteja de férias, comecei a olhar o noticiário, os clubes, já estou me preparando para os jogos... É uma retomada. Hoje a gente tem tanta informação no mercado, que é mais fácil de se preparar do que era antigamente - disse.