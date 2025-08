No dia 16 de agosto, a Xsports inicia suas primeiras transmissões na TV aberta brasileira, inaugurando a programação do canal que será o primeiro com a grande 100% esportiva e que funcionará 24 horas por dia de domingo a domingo. Nesta quarta-feira (6), a nova emissora lançou oficialmente o novo negócio e contou com a participação dos sócios, elenco de transmissões, parceiros comerciais e personalidades do mundo esportivo.

O canal chega para ocupar um espaço atualmente vago na programação da TV aberta. Emissoras de grande peso como Globo, Band, SBT e Record mantém uma grade de atrações que, por vezes, inclui o esporte, mas não oferecem um conteúdo 100% nichado, proposta que é entregue pela Xsports. Para dar o pontapé, terá como carro-chefe as transmissões de campeonatos internacionais de futebol.

Premier League, La Liga, Serie A italiana, Bundesliga e Liga Portugal são as principais competições que integram a grade do novo canal. Entretanto, outras modalidades foram abraçadas pela Xsports, que tem como objetivo se tornar popular tanto pela possibilidade de sinal gratuito quanto pela diversificação de conteúdo. Atletismo, vôlei, automobilismo, tênis, basquete e hipismo também integram o cardápio de transmissões da emissora.

Roberto Garcia, empresário que é um dos donos da marca Kalunga, grupo que investe na criação do negócio, explica que a Xsports assume um sinal na TV aberta que conta com um alcance nacional e entra no mercado como a quinta maior rede de transmissão do país.

No total, são 82 milhões de espectadores na TV aberta, 42 milhões através da banda Ku e outros 26 milhões conectados via televisão por assinatura. Ou seja, segundo os executivos da Xsports, o canal tem um alcance total de 53 milhões de domicílios aproximadamente e 150 milhões de espectadores. Garcia classifica o projeto como "pioneiro e consolidado" no ramo televisivo brasileiro.

- Esse é um projeto que é trabalhado há uns dois anos. Somos a quinta maior rede do país, com capacidade de atingir 150 milhões de pessoas, fora as redes sociais. Atualmente, a TV fechada está bem servida de conteúdo de esportes, mas na TV aberta não. É um projeto pioneiro e consolidado. Consolidado porque tratamos de esportes, onde as empresas tem buscado associar suas marcas através dos esportes, porque ele não tem rejeição. Traz uma notoriedade muito grande - disse o investidor.

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

No comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.

Milton Leite, narrador da Xsports, apresentou a cerimônia de lançamento do canal. (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

Outros programas da grade

A programação 24 horas da Xsports terá como foco os eventos ao vivo, o que foi reforçado pelos executivos na apresentação do negócio e pelas escolhas dos esportes a serem exibidos na grade ao longo do dia - e madrugadas. Entretanto, alguns programas irão complementar a lista de atrações da emissora.

Roberto Garcia afirmou que dois programas de estúdio farão o complemento dos conteúdos do canal. O "Central X" será uma atração focada na informação, mas o executivo não detalhou se abordará modalidades além do futebol ou se terá foco na modalidade. O "Tapete Verde" será voltado para o futebol, exibido em horários pré e pós-jogos do canal.

Outros programas nichados para falar de Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga também irão integrar a grade do Xsports. Na segunda-feira, 18 de agosto, após o primeiro fim de semana de exibição, também acontecerá a estreia de um programa focado nos gols da rodada dos jogos da casa. Entretanto, nomes de apresentadores, comentaristas e repórteres das atrações ainda não foram divulgadas.

O diretor comercial do canal, Thiago Garcia, afirmou que ainda não pode revelar todos os nomes envolvidos nas transmissões do canal, mas que os jornalistas e ex-jogadores serão anunciados ao longo das próximas semanas. O executivo afirmou que existe um planejamento traçado pela emissora para os anúncios e novas contratações do elenco.

- Temos um espírito de startup, nós somos uma startup. Então a gente está começando de forma segura, a gente quer crescer e multiplicar o que a gente está fazendo de um formato bom. Então vamos fazer essa coisa coesa, muito bem feito. E aí, ao longo do tempo, a gente já tem uma trilha planejada aí e vamos trazendo mais gente - explicou.

Streaming x TV aberta

A estreia do canal acontece em um momento onde as programações esportivas se encontram cada vez mais nas plataformas de streaming, dando espaço, inclusive, para a expansão de marcas que atuam 100% no mercado digital, como a Cazé TV no YouTube, além de outras empresas, como a Amazon Prime, HBO Max e Apple TV+, diversificando seus conteúdos e apostando em atrações do esporte.

Por outro lado, a Xsports atua em uma vertente que tem o mercado digital como um complemento, não o foco do negócio. Roberto Garcia explica que a estratégia é diversificar ainda mais a oferta de conteúdo esportivo para o público no país, o que ele vê como um benefício aos usuários. O executivo reforça que a ideia é atrair a audiência no YouTube com as mesmas programações exibidas na TV.

- O nosso comportamento nas plataformas vai ser o mesmo também. É poder disputar esse território com outros. Eu acho que isso é sadio. Muitos falam que o esporte está em plena ebulição, eu não acho isso. Acho que antes não tinha oferta e hoje tem bastante. Vemos a Cazé TV e outras emissoras se interessando pelos streamings mesmo. Então, hoje, o cardápio é muito grande. Isso daí só beneficia o telespectador - explicou.

A emissora afirma que a programação digital - através apenas do YouTube - será exatamente igual a da TV, podendo sofrer algumas alterações a depender de limitações do sinal das transmissões. Ou seja, caso algum jogo ou competição tenha impedimento de ser exibido via internet, o canal fará alterações na grade. Entretanto, o caso é encarado como algo pontual.