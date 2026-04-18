Veja os gols de Cruzeiro x Grêmio: Christian e Lucas Romero marcam

Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram, na noite deste sábado (18), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, melhor para o Cabuloso, que venceu por 2 a 0 com gols de Christian e Lucas Romero. Veja abaixo:

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Onde assistir Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de Premiere (pay-per-view), Record (TV aberta) e CazéTV (Youtube).

Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

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Cruzeiro x Grêmio no Mineirão (Foto: Eduardo Statuti / Lance!)

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