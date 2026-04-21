Veja o gol de Botafogo x Chapecoense: Alex Telles decide na Copa do Brasil

Botafogo e Chapecoense estão se enfrentando, na tarde desta terça-feira (21), em jogo válido pela 5° fase da Copa do Brasil. Até aqui, melhor para o Glorioso, que vence por 1 a 0 com gol de Alex Telles.. Veja abaixo:

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Onde assistir Botafogo x Chapecoense

Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view.

As equipes se reencontram três dias depois. No último sábado (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, o Botafogo foi a Chapecó e goleou a equipe catarinense pelo placar de 4 a 1, com grande primeiro tempo e principal atuação da temporada.

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O momento do time comandado por Franclim Carvalho é bom, com seis jogos de invencibilidade, na primeira parte da classificação do Brasileirão e liderando seu grupo na Copa Sul-Americana após bater o Racing na Argentina.

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A Chape, por sua vez, é lanterna do Brasileirão e vive em crise. São oito jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e três empates neste recorte. O técnico Fábio Mathias, ex-Botafogo, volta ao Nilton Santos para tentar um bom resultado e levar a decisão por uma vaga nas oitavas de final para Chapecó.

A arbitragem será de Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). Adriano de Assis Miranda (SP) será o responsável pelo VAR.