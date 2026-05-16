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Veja o gol de Fluminense x São Paulo: John Kennedy abre o placar

Duelo de tricolores é válido pelo Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
19:22
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John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
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Fluminense e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Tricolor Carioca, que vence por 1 a 0 com gol de John Kennedy. Veja abaixo:

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Onde assistir Fluminense x São Paulo

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados e que chegam cercadas de cobranças para a sequência da temporada. A partida terá transmissão da Record, Premiere, CazéTV e Prime Video.

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O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.

Já o São Paulo chega para enfrentar o Fluminense em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramado.

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O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.

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Fluminense recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão
Fluminense recebe o Tricolor Paulista, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

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