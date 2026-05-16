Fred Caldeira é anunciado como nova contratação da CazéTV

A CazéTV anunciou oficialmente a contratação de Fred Caldeira, um dos principais jornalistas esportivos do Brasil especializados em futebol internacional. O profissional passa a integrar de forma permanente o elenco do canal e chega para reforçar a cobertura dos maiores eventos esportivos do mundo, especialmente a Copa do Mundo FIFA 2026, além das principais competições do calendário europeu e torneios internacionais.

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Fred Caldeira participará da transmissão da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CazéTV)

Carreira de Fred Caldeira

Correspondente na Inglaterra há cerca de uma década, Fred Caldeira construiu uma trajetória sólida no jornalismo esportivo e se consolidou como uma das maiores referências brasileiras quando o assunto é Premier League. Ao longo dos últimos anos, o jornalista acompanhou de perto o cotidiano dos principais clubes do futebol europeu, trazendo bastidores, entrevistas exclusivas e análises diretamente do cenário mais competitivo do esporte mundial.

Durante sua carreira internacional, Fred esteve presente na cobertura de equipes como Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United, além de acompanhar grandes nomes do futebol mundial em competições continentais e torneios de seleções.

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A chegada do jornalista faz parte do movimento da CazéTV para fortalecer ainda mais sua equipe de cobertura internacional. Nos últimos anos, o canal se consolidou como um dos principais players da transmissão esportiva digital no Brasil, apostando em uma linguagem mais próxima do público e em nomes de peso do jornalismo esportivo.

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O recém-contratado da maior rede de streaming se declarou emocionado com o feito:

- Estou absolutamente empolgado para me juntar ao ambicioso projeto da CazéTV. Sempre tive o sonho de trabalhar em uma Copa do Mundo e viver esse capítulo logo de cara vai ser uma realização, ainda mais dividindo esse sonho com tantas pessoas que já fizeram parte da minha trajetória até aqui. Espero poder ajudar esse timaço! - afirmou Fred Caldeira.