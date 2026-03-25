Argentina x Mauritânia – Palpites, análise e odds (27/03)

A Argentina entra em campo pela primeira vez em 2026 na Bombonera. A seleção de Lionel Scaloni recebe a Mauritânia nesta sexta-feira, 27 de março, em Amistoso Internacional que marca a despedida da Albiceleste diante do público argentino antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Os ingressos esgotaram em poucas horas e o estádio estará lotado para o que pode ser a última aparição de Messi em solo nacional.

O jogo surgiu como alternativa direta ao cancelamento da Finalissima contra a Espanha, que seria disputada no Catar. O agravamento do conflito bélico no Oriente Médio tornou a logística inviável, e a AFA precisou reorganizar toda a agenda de março às pressas. A Mauritânia foi confirmada apenas uma semana antes da partida, o que diz muito sobre as circunstâncias atípicas deste confronto.

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Análise da partida

A Argentina é a segunda melhor seleção do ranking da FIFA, com 1.873,33 pontos, atrás apenas da Espanha. A campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas foi dominante: primeiro lugar com 38 pontos, fruto de 12 vitórias, dois empates e apenas quatro derrotas, com 31 gols marcados e 10 sofridos em 18 jogos.

O retrospecto recente em amistosos é ainda mais impressionante. São 15 jogos preparatórios consecutivos sem derrota e sem empate, com um saldo de 49 gols a favor e apenas dois sofridos. As três últimas apresentações resultaram em vitórias sobre Venezuela (1 a 0), Porto Rico (6 a 0) e Angola (2 a 0), este último em novembro de 2025, a partida mais recente da equipe.

Messi, que recentemente atingiu a marca de 900 gols como profissional, será a grande atração. Aos 38 anos, o capitão argentino está perto de disputar sua sexta Copa do Mundo, o que seria um recorde absoluto na história do futebol masculino. O desempenho dele será acompanhado com lupa por Scaloni e pela torcida.

A Bombonera foi escolhida como palco porque o Monumental, casa tradicional da seleção, está ocupado com os shows do AC/DC. A mudança de estádio não diminui a carga emocional do evento.

Do lado mauritano, a realidade é outra. Os chamados "Leões de Chinguetti" vivem fase de reestruturação sob o comando do espanhol Aritz López Garai. A seleção não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, terminando na quinta posição do Grupo B das Eliminatórias Africanas, com apenas um triunfo, quatro empates e cinco derrotas.

A Mauritânia acumula seis jogos sem vitória, com três derrotas e três empates. O último resultado positivo foi o 2 a 0 sobre o Togo, em casa, pelas Eliminatórias, em setembro de 2025. Desde então, empatou com Tunísia (1 a 1) e Burundi (0 a 0) e perdeu para Líbia (1 a 0) e Kuwait (2 a 0).

O desempenho como visitante é preocupante: nos últimos 30 jogos fora de casa, apenas uma vitória, sete empates e sete derrotas, com seis gols marcados e 18 sofridos. Em seis dos últimos oito jogos disputados longe de seus domínios, houve menos de três gols no total.

Mesmo com a disparidade, para os mauritanos enfrentar a Argentina na Bombonera é um acontecimento histórico. É a oportunidade de medir forças contra a atual campeã do mundo e usar a experiência como combustível para o projeto de desenvolvimento que o presidente da federação, Ahmed Yahya, vem conduzindo desde 2011. O crescimento é real: a Mauritânia chegou a figurar na posição 81 do ranking da FIFA em 2017, e o objetivo de longo prazo é classificar para uma Copa do Mundo.

Outros palpites para Argentina x Mauritânia

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro da história entre Argentina e Mauritânia no futebol masculino profissional. Não há confronto oficial ou amistoso anterior entre as duas seleções em qualquer nível sênior. Existe apenas um precedente nas categorias de base: em agosto de 2018, pelo torneio de L'Alcúdia, na Espanha, a Argentina Sub-20 de Scaloni derrotou a Mauritânia Sub-20 por 2 a 0, com gols de Álvaro Barreal e Facundo Colidio. Aquele torneio é lembrado como o embrião da identidade tática que o treinador depois levou para a seleção principal.

Notícias de Argentina x Mauritânia

Argentina

As novidades incluem Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Gabriel Rojas (Racing), Franco Mastantuono (Real Madrid) e Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), todos disputando vaga na lista final de 26 para o Mundial.

Messi será titular e deve sair durante o segundo tempo. Scaloni provavelmente usará formações diferentes em cada etapa para dar rodagem ao maior número de jogadores.

Escalação provável da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

Mauritânia:

López Garai convocou 26 jogadores e conta com cerca de 70% do elenco atuando no exterior. Os principais nomes são o atacante Aboubakary Koita (AEK Atenas), o meia Oumar Ngom (Lecce), Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) e Pape Ndiaga Yade (Sheriff Tiraspol). O jogador mais valorizado é o zagueiro Lamine Ba (Śląsk Wrocław, Polônia), avaliado em 600 mil euros. Não há desfalques significativos reportados.

Escalação provável da Mauritânia (4-2-3-1): Abdoul Sarr; Ibrahim Keita, Lamine Ba, Nasser El Abd, Aly Abeid; Mohamed Bodda, Mamadou Magassa; Aboubakary Koita, Bilal Lekoueiry, Souleymane Bouna Amar; Pape Ndiaga Yade. Técnico: Aritz López Garai.

Destaques individuais de Argentina x Mauritânia

Jogador destaque · Argentina 🇦🇷 Lionel Messi 115 Gols pela seleção 196 Jogos pela Argentina 900+ Gols na carreira 5 Copas do Mundo disputadas Jogador destaque · Mauritânia 🇲🇷 Aboubakary Koita 5 Gols pela seleção 25+ Jogos pela Mauritânia R$ 2,4 mi Valor de mercado 0 Copas do Mundo disputadas

Os técnicos

Scaloni construiu um dos ciclos mais vitoriosos da história argentina: Copa América 2021, Finalissima 2022 contra a Itália em Wembley (3 a 0) e Copa do Mundo 2022. Seu estilo prioriza o grupo acima de qualquer individualidade, e a base tática é um 4-3-3 flexível que se adapta conforme o adversário.

Do outro lado, López Garai, de 45 anos, é um ex-meia com passagens por Celta de Vigo e Sporting de Gijón que chegou à seleção mauritana após dirigir o FC Nouadhibou, principal clube da liga local. Em 10 jogos oficiais, soma três vitórias, quatro empates e três derrotas.

Análise Tática

Taticamente, a Argentina deve dominar a posse com o trio De Paul, Enzo e Mac Allister no meio-campo, enquanto Messi oscila entre a ponta direita e o espaço entre linhas. Os laterais Molina e Tagliafico se projetarão para abrir o campo e criar superioridade numérica nas faixas. Julián Álvarez, como centroavante, terá a função de se movimentar para criar espaços e finalizar as jogadas.

A Mauritânia vai se fechar no 4-2-3-1, com dois volantes protegendo a zaga e apostando em transições rápidas. A principal fraqueza mauritana é a capacidade de manter a organização por 90 minutos contra uma equipe deste nível. A pressão alta dos argentinos tende a forçar erros na saída de bola, e a diferença de ritmo deve se acentuar conforme o jogo avançar. A velocidade de Koita e Yade nos contra-ataques é a principal arma ofensiva, mas será preciso muita eficiência para converter as raras oportunidades que surgirem.

A Argentina marcou em seis dos últimos sete jogos e sofreu gols em apenas dois deles. A Mauritânia fez apenas quatro gols em toda a campanha das Eliminatórias Africanas (10 jogos). Nos últimos 15 amistosos, a Argentina tem média de 3,27 gols por jogo. O valor de mercado do elenco argentino é quase 300 vezes maior que o mauritano.

Prognóstico de placar exato para Argentina x Mauritânia

🎯 Previsão de Placar Argentina 6 x 0 Mauritânia A Argentina tem tudo a seu favor para construir uma goleada tranquila na Bombonera. A equipe está invicta há 15 amistosos consecutivos, com média superior a três gols por jogo. A Mauritânia chega fragilizada, sem vencer há seis partidas e com o pior desempenho ofensivo entre as seleções africanas nas Eliminatórias. A Argentina marcou dois ou mais gols em 13 dos últimos 15 amistosos e sofreu apenas dois gols nesse período.

A Mauritânia não vence como visitante há mais de seis meses, somando apenas uma vitória nos últimos 15 jogos fora de casa, com seis gols marcados e 18 sofridos.

A Mauritânia fez apenas quatro gols em toda a campanha das Eliminatórias Africanas (10 jogos).

Messi (112 gols pela seleção) e Julián Álvarez formam uma dupla que a Mauritânia, 115ª do ranking da FIFA, não tem estrutura para neutralizar. Previsão final: Messi e Álvarez devem comandar o ataque argentino, que tende a abrir vantagem já no primeiro tempo. A Mauritânia não tem condições de furar a defesa de Dibu Martínez. Placar previsto: 6 a 0 para a Argentina.

Resumo do palpites do Lance para Argentina x Mauritânia