Joia do Palmeiras, Eduardo Conceição é relacionado para jogo do Brasileirão
Atacante de apenas 16 anos será opção no banco de reservas
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Eduardo Conceição será a grande novidade entre os relacionados do Palmeiras para a partida contra a Chapecoense, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O Palmeiras costuma não divulgar a lista de relacionados para as partidas da equipe. No entanto, o jovem publicou em suas redes sociais um material celebrando a primeira convocação para um jogo pelo profissional.
Cria da Academia, de apenas 16 anos, o atacante ganhou a oportunidade devido à extensa lista de desfalques do Alviverde. Ao todo, Abel Ferreira não contará com 11 jogadores, sendo sete convocados por suas respectivas seleções e outros três suspensos.
Eduardo Conceição aparece como uma das grandes apostas das categorias de base do Palmeiras e vestiu a camisa 10 da equipe durante a campanha na última edição da Copinha. No início de janeiro, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional, válido até o fim de 2029, que prevê multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem do Lance!, o Palmeiras chegou a recusar algumas investidas pelo jogador. A prioridade da diretoria é o ganho técnico antes do financeiro, assim como nos casos de Endrick e Estêvão.
Vale lembrar que Eduardo foi suspenso por quatro meses pela Conmebol após imitar um macaco na comemoração do terceiro gol da vitória do Brasil sobre a Argentina, no Sul-Americano sub-17. O gesto ocorreu depois de o atacante relatar ter sido alvo de ofensas racistas por parte de Benítez durante a partida.
A Conmebol, inclusive, entrou com um pedido para que a pena fosse estendida a outras competições, mas a solicitação ainda não foi acatada pela Fifa, que analisa o caso. Com isso, ele está liberado para atuar nesta tarde.
Desfalques do Palmeiras contra a Chapecoense
- Suspensos: Carlos Miguel, Giay e Andreas Pereira.
- Convocados: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai); Flaco López (Argentina); e Jhon Arias (Colômbia).
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