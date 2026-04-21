Veja gol em São Paulo x Juventude: Luciano abre o placar para o Tricolor

O São Paulo saiu na frente do placar no confronto contra o Juventude, nesta terça-feira (21), no Morumbis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O atacante Luciano foi o responsável por balançar as redes para o Tricolor.

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O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 31 minutos, quando Artur conseguiu fazer uma boa jogada individual e cruzar em direção à área alviverde. E lá estava Luciano, que conseguiu desviar e marcar.

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Veja o gol abaixo: