SBT desbanca Globo com PSG x Arsenal; veja números de audiência

PSG bateu o Arsenal nos pênaltis

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 30/05/2026
17:37
Atualizado há 2 minutos
Tiago Leifert na transmissão da final da Champions League 2024/25 (Foto: Reprodução/SBT)
imagem cameraTiago Leifert na transmissão da final da Champions League 2024/25 (Foto: Reprodução/SBT)
Neste sábado (30), ocorreu a tão esperada final da Champions League, em que PSG e Arsenal protagonizaram um confronto digno de decisão. Com o grande jogo, a transmissão da decisão entre PSG e Arsenal registrou excelente audiência na Grande São Paulo e garantiu a vice-liderança isolada na média da faixa.

O SBT transmitiu a partida de PSG x Arsenal com exclusividade na TV aberta e alcançou a liderança por 85 minutos na Grande São Paulo, desbancando a Globo, que exibia o "Caldeirão" na hora do jogo. A emissora ficou em primeiro lugar das 14h30 às 14h31 e das 14h37 às 16h00. Na média geral, das 13h01 às 16h, a emissora conquistou a vice-liderança isolada com 165% de vantagem ao marcar 8,2 pontos de média e 10,7 pontos de pico.

Tiago Leifert foi o narrador do confronto entre PSG e Arsenal (Foto: Divulgação/SBT)

Como foi o duelo entre PSG x Arsenal

O confronto começou com vantagem para o Arsenal, logo aos cinco minutos, Marquinhos, zagueiro do PSG, tentou afastar o perigo da defesa com um chutão. A bola bateu em Trossard e sobrou para Havertz. O atacante alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área e finalizou com força. Safonov não teve chances de defesa.

Os franceses voltaram do intervalo com mais volume ofensivo. Vitinha cobrou falta rasteira. Raya fez defesa tranquila. A batida não ganhou muita força. Na sequência da pressão, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. PSG 1 x 1 Arsenal.

Em rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba e arrancou do meio de campo até a área. O georgiano bateu de canhota. A bola sofreu desvio em Lewis-Skelly e carimbou a trave. Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito e tocou para Vitinha na entrada da área. O meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance, Barcola arrancou em contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota. A bola acertou o lado de fora da rede.

