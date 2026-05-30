SBT desbanca Globo com PSG x Arsenal; veja números de audiência
PSG bateu o Arsenal nos pênaltis
Neste sábado (30), ocorreu a tão esperada final da Champions League, em que PSG e Arsenal protagonizaram um confronto digno de decisão. Com o grande jogo, a transmissão da decisão entre PSG e Arsenal registrou excelente audiência na Grande São Paulo e garantiu a vice-liderança isolada na média da faixa.
O SBT transmitiu a partida de PSG x Arsenal com exclusividade na TV aberta e alcançou a liderança por 85 minutos na Grande São Paulo, desbancando a Globo, que exibia o "Caldeirão" na hora do jogo. A emissora ficou em primeiro lugar das 14h30 às 14h31 e das 14h37 às 16h00. Na média geral, das 13h01 às 16h, a emissora conquistou a vice-liderança isolada com 165% de vantagem ao marcar 8,2 pontos de média e 10,7 pontos de pico.
Como foi o duelo entre PSG x Arsenal
O confronto começou com vantagem para o Arsenal, logo aos cinco minutos, Marquinhos, zagueiro do PSG, tentou afastar o perigo da defesa com um chutão. A bola bateu em Trossard e sobrou para Havertz. O atacante alemão avançou em profundidade no campo de ataque, entrou na área e finalizou com força. Safonov não teve chances de defesa.
Os franceses voltaram do intervalo com mais volume ofensivo. Vitinha cobrou falta rasteira. Raya fez defesa tranquila. A batida não ganhou muita força. Na sequência da pressão, Kvaratschelia tabelou com Dembélé e sofreu pênalti cometido por Mosquera. Na cobrança, Dembélé converteu e empatou a partida aos 19 minutos. PSG 1 x 1 Arsenal.
Em rápido contra-ataque, Kvaratschelia driblou Saliba e arrancou do meio de campo até a área. O georgiano bateu de canhota. A bola sofreu desvio em Lewis-Skelly e carimbou a trave. Na reta final, Doué foi lançado pelo lado direito e tocou para Vitinha na entrada da área. O meia bateu de primeira com muito perigo, mas por cima do gol. No último lance, Barcola arrancou em contra-ataque da defesa para o ataque, entrou na área e bateu de canhota. A bola acertou o lado de fora da rede.
