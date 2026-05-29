Santos x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos entra em campo neste sábado (30), diante do Vitória, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

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O Peixe ocupa a 17ª colocação na tabela e abre a zona de rebaixamento. Em 17 jogos disputados na competição, a equipe soma quatro vitórias, seis empates e sete derrotas.

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Ficha do jogo SAN VIT 18ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 30 de maio de 2026; às 20h (de Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos chega para o duelo com a missão de tentar deixar a zona de rebaixamento, mas não depende apenas de si para sair do Z4. O STJD puniu Gabriel Brazão com quatro partidas de suspensão e multa de R$ 4 mil. O clube, no entanto, deve recorrer da decisão. Caso a punição seja mantida, o goleiro Diógenes será o substituto.

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Além disso, Rollheiser é dúvida para o confronto. O argentino ficou fora dos últimos jogos por conta de dores musculares e, caso não reúna condições de atuar, a tendência é que Miguelito seja mantido entre os titulares.

O Peixe encerrou a preparação para enfrentar o Vitória com um treino tático e físico. Igor Vinícius também é dúvida devido a dores no pé esquerdo, e Adonis Frías surge como principal opção para substituí-lo.

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Treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS x VITÓRIA - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Sábado, dia 20 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 20h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere

🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

Provável escalação do Santos:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito (Rollheiser); Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol

JAIR VENTURA (Técnico: Jair Ventura) Lucas Arcanjo; Edenilson (Claudinho), Caíque Gonçalves (Neris), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.

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