O Santos ganhou um reforço de última hora para enfrentar o Vitória às 20h deste sábado, na Vila Belmiro. O clube obteve junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um efeito suspensivo que libera o goleiro Gabriel Brazão para atuar diante da equipe baiana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Brazão havia sido condenado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD a quatro partidas de suspensão, além de multa de R$ 4 mil, por infração ao artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensas à honra de integrantes da arbitragem. A punição teve origem em declarações feitas após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o goleiro recebeu cartão amarelo e, ao comentar a arbitragem de Raphael Claus depois da partida, afirmou que "sabe que na dúvida é sempre para eles", em referência ao Palmeiras. As declarações foram enquadradas pela procuradoria do STJD como ofensivas à honra do árbitro e serviram de base para a denúncia que resultou na suspensão.

continua após a publicidade

Ao analisar o recurso apresentado pelo Santos, o auditor-relator Maxwell Borges de Moura Vieira entendeu que há plausibilidade jurídica nos argumentos da defesa e concedeu o efeito suspensivo até o julgamento definitivo do caso pelo Pleno do STJD. Na decisão, o relator destacou que a controvérsia envolve a caracterização do elemento subjetivo da infração e observou que a condenação ocorreu por maioria de votos, com divergências entre os auditores da comissão disciplinar.

O magistrado também considerou que a execução imediata da pena poderia causar prejuízo de difícil reparação ao atleta, já que ele ficaria afastado de partidas oficiais antes da análise definitiva do recurso. Por isso, determinou a suspensão da eficácia da punição e manteve igualmente suspensa a exigibilidade da multa até o trânsito em julgado da decisão.

continua após a publicidade

Brazão poderá defender o Peixe contra o Vitória (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Como chegam os dois times?

O Santos chega para o duelo com a missão de tentar deixar a zona de rebaixamento, mas não depende apenas de si para sair do Z4. O STJD puniu Gabriel Brazão com quatro partidas de suspensão e multa de R$ 4 mil. O clube, no entanto, deve recorrer da decisão. Caso a punição seja mantida, o goleiro Diógenes será o substituto.

Além disso, Rollheiser é dúvida para o confronto. O argentino ficou fora dos últimos jogos por conta de dores musculares e, caso não reúna condições de atuar, a tendência é que Miguelito seja mantido entre os titulares.

O Peixe encerrou a preparação para enfrentar o Vitória com um treino tático e físico. Igor Vinícius também é dúvida devido a dores no pé esquerdo, e Adonis Frías surge como principal opção para substituí-lo.