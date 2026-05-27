Vini Jr abre jogo sobre Mbappé: 'Sempre mandei mensagem'

Em entrevista à Cazé TV, o atacante Vini Jr, do Real Madrid, revelou os bastidores do clube Merengue, e sua relação com o craque Kylian Mbappé. O camisa sete declarou que tem contato frequente com o atleta francês, e a imagem que veio à público, é algo fora da realidade do atacante.

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Além disso, Vini Jr chegou a comentar sobre a situação que passou diante do Benfica, onde foi alvo de racismo por um dos atletas do clube português. O brasileiro alegou que Mbappé o defendeu e apoiou de maneira direta naquele caso.

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Vini Jr detalhou relação com Mbappé no Real Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Relação Vini Jr e Kylian Mbappé

- O Kylian é gente boa, o Brasil ficou com essa imagem dele, mas sempre que pudermos estar juntos fora de campo, fazendo coisas entre amigos… Ele anda muito com o Camavinga, que é meu melhor amigo aqui no Real Madrid, então sempre tive uma boa relação com ele (Mbappé), sempre mandei mensagem para ele vir jogar com a gente. Ainda não conseguimos jogar como a gente quer, ganhar os títulos que a torcida quer, mas acredito que no futuro bem próximo vamos conseguir reverter essa situação - revelou o atacante.

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- Ele sempre me defendeu muito nas entrevistas, no jogo contra o Benfica também me defendeu no caso sobre o racismo. Me defendeu como eu faria por ele, fiquei muito feliz, porque é um jogador de uma talha mundial muito grande, onde as pessoas escutam ele, e ele pode causar mudanças como a Fifa e a Uefa estão tentando ajudar. Não pode acontecer isso tantas vezes no futebol em um ano que estamos, então se a gente tem jogadores como Kylian, ou todo mundo junto, acredito que isso possa acabar em um futuro bem próximo - afirmou Vini Jr.

Compromissos futuros do atacante brasileiro

Após o fim da temporada europeia de 2025/26, Vini Jr, agora, se prepara para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ele é um dos 26 selecionados do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, que começa a ser disputado no dia 11 de junho.

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O Brasil estreia no dia 13, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. A Seleção se encontra no Grupo C do torneio, ao lado da seleção africana, Escócia e Haiti.

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