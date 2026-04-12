Flamengo divulga relacionados, e titular volta de lesão contra o Fluminense

O Flamengo divulgou a lista de racionados para o clássico contra o Fluminense neste domingo. A grande notícia é o retorno de Alex Sandro, recuperado de lesão na coxa esquerda.

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O lateral-esquerdo não entra em campo desde o empate com o Corinthians, no último dia 22. Ayrton Lucas foi o titular nas últimas partidas.

Contudo, o Flamengo segue com desfalques para o duelo com o Fluminense. Erick Pulgar (ombro direito), Everton Cebolinha (fratura na costela), Jorginho (panturrilha) e Saúl Ñiguez (transição após cirurgia no calcanhar) seguem fora. Confira abaixo a lista completa de relacionados:

Relacionados do Flamengo contra o Fluminense

Goleiros: Rossi, Dyogo Alves e Andrew.

Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Vitão.

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela.

Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Luiz Felipe

Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.