Flamengo divulga relacionados, e titular volta de lesão contra o Fluminense
Rivais se enfrentam neste domingo (12) pela 11ª rodada do Brasileirão
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O Flamengo divulgou a lista de racionados para o clássico contra o Fluminense neste domingo. A grande notícia é o retorno de Alex Sandro, recuperado de lesão na coxa esquerda.
O lateral-esquerdo não entra em campo desde o empate com o Corinthians, no último dia 22. Ayrton Lucas foi o titular nas últimas partidas.
Contudo, o Flamengo segue com desfalques para o duelo com o Fluminense. Erick Pulgar (ombro direito), Everton Cebolinha (fratura na costela), Jorginho (panturrilha) e Saúl Ñiguez (transição após cirurgia no calcanhar) seguem fora. Confira abaixo a lista completa de relacionados:
Relacionados do Flamengo contra o Fluminense
Goleiros: Rossi, Dyogo Alves e Andrew.
Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Vitão.
Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Guillermo Varela.
Meio-campistas: De Arrascaeta, De la Cruz, Carrascal, Evertton Araujo, Lucas Paquetá e Luiz Felipe
Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan.
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