Veja o gol de Caracas x Botafogo: La Mantia abre o placar

Caracas e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Até aqui, o time venezuelano vence por 1 a 0, com gol de La Mantia. Veja abaixo:

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Onde assistir Caracas x Botafogo

O Glorioso encerra sua participação na fase de grupos da Sul-Americana nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília). O Botafogo visita o Caracas, no Estádio Olímpico de la UCV, em solo venezuelano, em um confronto que serve para consolidar a excelente campanha da equipe de General Severiano na competição.

Líder isolado do Grupo E com 13 pontos antes de enfrentar o Caracas, o Botafogo já carimbou sua vaga direta nas oitavas de final. Após um empate na estreia justamente contra os venezuelanos, o time comandado por Franclim Carvalho engatou quatro vitórias consecutivas. Por conta da classificação antecipada e do calendário apertado, a tendência é que o técnico poupe peças fundamentais em Caracas x Botafogo, como o artilheiro Arthur Cabral, dando rodagem ao elenco e minutos para nomes como Joaquín Correa e Chris Ramos.

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O Caracas, por sua vez, também entra em campo contra o Botafogo com a vida resolvida. Na segunda posição com 9 pontos e ainda invicto (duas vitórias e três empates), o time da casa já garantiu sua vaga nos playoffs das oitavas. O técnico Henry Meléndez deve mandar a campo sua força máxima em Caracas x Botafogo para tentar tirar a invencibilidade dos brasileiros e chegar com moral elevada para a fase de mata-mata.

Bastos, zagueiro do Botafogo, disputa a González, do Caracas (Foto: Mauro Pimental / AFP)

Arbitragem do jogo

Competição: Sul-Americana (6ª rodada)

📅 Data: Quarta-feira, 27 de maio de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

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Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Ricardo Garcia (COL)

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